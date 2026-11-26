Rimozione di rivestimenti, pavimenti e serramenti non storicizzati, piastrelle recenti, impianti, materiali pericolosi, per un totale di oltre 800 tonnellate di macerie, dalla scorsa estate a oggi sono stati smantellati dagli edifici e dalle aree circostanti l’ex convento di Santa Chiara, al fine di preparare il sito ai successivi lavori di riqualificazione ed edificazione.

Ex convento di Santa Chiara, sopralluogo di Roberto Reggi e Paolo Milani: prima fase dei lavori verso la conclusione

Ieri a Piacenza il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi e il responsabile dei lavori, l’ingegner Paolo Milani, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere del duecentesco complesso sullo Stradone Farnese per verificare l’andamento della prima fase dell’intervento, ormai prossima alla conclusione: il così detto strip-out. Per i non addetti ai lavori, strip-out è un anglicismo che letteralmente significa “sbarazzarsi”, “tirare via”, ma può essere tradotto in italiano con demolizione controllata e consiste nella rimozione di tutte le componenti non necessarie al futuro utilizzo di un fabbricato.

Demolizione controllata, recupero dei materiali e tutela degli elementi storici

Oltre a liberare e ripulire il sito, lo strip-out consente di separare e selezionare i materiali edilizi rimossi – vetro, legno, plastica, ferro, ghisa, mattoni, materiali lapidei – per poi smaltirli correttamente, affinché siano reinseriti in un ciclo virtuoso di recupero. Un’operazione che, nel caso di un sito storico, richiede cautele particolari “Sia nell’ottica di smaltire correttamente i materiali pericolosi come l’amianto, secondo gli schemi previsti dalla normativa – precisa il direttore dei lavori Paolo Milani -, sia per evitare demolizioni improprie e tutelare le porzioni storicizzate. I pavimenti ben conservati, gli stipiti delle porte e altri elementi che hanno un valore storico devono essere rimossi con particolare cura per poi recuperarli nell’intervento di restauro”.

Santa Chiara, i numeri del cantiere: 2.100 metri quadrati di pavimenti e 1.100 di tramezzi rimossi

I lavori di strip-out sono stati affidati all’azienda bergamasca SEA Servizi, specializzata in questo settore, che ha impiegato numerosi mezzi meccanici, una dozzina fra addetti e operai, più il personale tecnico supervisore che controlla che le rimozioni delle componenti edilizie avvengano in linea con le prescrizioni della Soprintendenza e della normativa vigente. Nel complesso sono stati rimossi 2100 mq di pavimenti e sottofondi, 1100 mq di tramezzi (le pareti divisorie), per un totale di 800 tonnellate di macerie, a cui si aggiungono 10 tonnellate di materiale ferroso.

In precedenza, nelle fasi di progettazione dell’intervento, un restauratore abilitato ha eseguito i saggi stratigrafici di pareti e soffitti e il rilievo laser scanner di tutto l’edificio, comprese le porzioni collabenti.

Roberto Reggi: “Quel che si sta compiendo davanti ai nostri occhi è un evento storico”

È soddisfatto dell’andamento dei lavori anche il presidente Roberto Reggi, che al termine del sopralluogo commenta: “Quel che si sta compiendo davanti ai nostri occhi è un evento storico: un’area che era l’immagine del degrado diventerà al più presto, ci auguriamo, l’immagine dell’accoglienza. L’abbiamo pensata e progettata come un intervento di grande qualità dal punto di vista architettonico, bella da abitare per la comunità universitaria che sta crescendo a Piacenza, ma anche di significativo valore dal punto di vista sociale.

Il cantiere durerà circa due anni, ma chi passerà sullo Stradone Farnese e in vicolo Edilizia non potrà assistervi perché l’area dei lavori è tutta all’interno. Ci prendiamo perciò l’impegno di raccontarlo in tutte le sue fasi, per consentire alla nostra comunità di viverlo e di attenderne gli esiti insieme a noi, con grande gioia, perché siamo certi che cambierà, in meglio, il volto e l’anima di questa parte della città”.

I prossimi lavori: recupero, restauro e consolidamento del chiostro di Santa Chiara

Dopo la fase 1, dedicata allo strip-out, le successive fasi di recupero, restauro ed edificazione saranno affidate a un altro soggetto imprenditoriale, che dovrà aggiudicarsi una gara di appalto indetta da Investire SGR. “I primi lavori interesseranno il chiostro – spiega Paolo Milani -, con operazioni di rinforzo delle parti murarie in condizioni di grave instabilità. Già quattro anni fa la Fondazione di Piacenza e Vigevano sotenne i lavori di puntellazione e messa in sicurezza di queste parti, per prevenire crolli e garantire che ciò che rimaneva del vecchio chiostro si preservasse in vista della futura riqualificazione”.

Il progetto Santa Chiara: residenza universitaria, social housing e servizi socioassistenziali per circa 300 posti

Il recupero del complesso di Santa Chiara, circa 12mila metri quadrati di cui 8.500 di area verde, prevede la riconversione degli edifici storici destinati a ospitare una nuova residenza universitaria e una nuova struttura che accoglierà un Centro Socio-Riabilitativo Residenziale dedicato a persone fragili e con disabilità, per un totale di circa 300 posti a disposizione tra studentato, social housing e servizi socioassistenziali. Il complesso comprenderà anche uno spazio aperto alla città, l’Arena Santa Chiara, che rimarrà di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano come luogo dedicato alla cultura, all’incontro e alla partecipazione.

Un investimento da 30 milioni di euro: la Fondazione di Piacenza e Vigevano e i partner del progetto

L’intera operazione, avviata su impulso della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha un valore di circa 30 milioni di euro ed è attuata dal fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso iGeneration, promosso e gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat). Le quote sono state sottoscritte da CDP Real Asset SGR, la società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Europeo degli Investimenti, da alcune Fondazioni di origine bancaria tra cui la Fondazione di Piacenza e Vigevano, da Fondazione con il Sud, casse di previdenza, fondi pensione e con il coinvolgimento della Banca di Piacenza.