Agevole vittoria dell’Assigeco Piacenza nel match casalingo contro MyEnergy Reggio Calabria. Nel primo tempo, i tifosi al PalaBanca assistono a un match piuttosto equilibrato, con i biancorossoblu che conducono nel risultato e i neroarancio che seguono pur tenendosi pienamente in partita. Nel terzo quarto il tabellino segna 55-50 a favore dei padroni di casa, e da lì in poi Piacenza affonda gli artigli sulla partita dominando poi l’ultimo parziale. Da sottolineare un’altra grande prova di Picarelli in uscita dalla panchina e l’ottimo esordio di Angelo Del Chiaro, alla prima apparizione in maglia Assigeco e autore di una buonissima prestazione da 11 punti e 4 rimbalzi. Piacenza si gode i due punti, ma dopo i festeggiamenti si penserà già al prossimo impegno stagionale, la settimana prossima nella complicata trasferta di Treviglio.

Le parole di coach Ghizzinardi

“Stasera abbiamo avuto cinque giocatori in doppia cifra, uno a nove e uno a otto. È stata una vittoria di squadra, mi piace sottolineare il dato a rimbalzo, 47-33 per noi, perché Reggio Calabria è una squadra molto quotata sotto canestro. La fiducia oggi era diversa rispetto a qualche settimana fa, anche le percentuali ai tiri liberi dimostrano che eravamo abbastanza sereni, ma il risultato è bugiardo. Abbiamo dilagato nel quarto quarto, ma la partita è sempre stata viva, inoltre Reggio Calabria in trasferta ha già vinto quattro volte in trasferta, quindi stasera abbiamo vinto una partita tutt’altro che scontata”.

UCC Assigeco Piacenza – MyEnergy Reggio Calabria 84 – 60

(20-15; 25-21; 19-16; 20-8)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 9 (3/4, 1/3), Enrico Vettori 15 (3/7, 1/5), Luca Toniato 9 (1/1, 1/1), Giovanni Poggi 8 (3/12, 0/0), Simone Giunta 2 (1/1, 0/2), Matteo Picarelli 17 (0/1, 4/10), Angelo Del Chiaro 11 (3/7, 1/1), Federico Pirani 10 (4/8, 0/1), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli 0 (0/0, 0/1), Massimiliano Ferraro NE. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

MyEnergy Reggio Calabria: Gabriele Romeo 2 (1/5, 0/3), Matteo Calvellini 5 (0/2, 1/2), Alessio Donadoni 11 (4/9, 0/4), Celis Taflaj 15 (2/3, 3/6), Baye Modou Diouf 10 (5/5, 0/0), Leonardo Clark 5 (1/1, 1/3), Gustavs Kampuss 10 (4/10, 0/7), Abati Toure 2 (1/1, 0/1), Leonardo Marini 0 (0/1, 0/1), Nikola Markovic NE. Allenatore: Michele Carrea (assistenti: Vincenzo Lovino, Pasquale Motta)