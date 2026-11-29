Lo sport scolastico torna a colorare di entusiasmo e agonismo Piacenza. Martedì 1° dicembre, il Campus di Atletica “Pino Dordoni” ospiterà la Manifestazione Provinciale di Corsa Campestre, l’evento che apre ufficialmente la stagione 2026-2027 dei Nuovi Giochi della Gioventù per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’appuntamento riunirà complessivamente circa 600 ragazze e ragazzi provenienti dagli istituti di tutta la provincia, pronti a sfidarsi lungo un tracciato allestito all’interno dell’impianto di Strada Agazzana, con prove calibrate sulle diverse fasce d’età e sulle differenti categorie scolastiche.

Una mattinata di sport tra medie e superiori

Il programma prenderà il via nella prima parte della mattinata con le gare dedicate alle scuole superiori, a partire dalle ore 9:10, per poi proseguire intorno alle 10:50 con le batterie riservate agli studenti delle scuole medie.

Il pubblico e gli appassionati di atletica potranno assistere a una sequenza serrata di prove individuali sulle distanze previste – comprese indicativamente tra i 1.000 e i 2.700 metri a seconda della categoria – in un clima di festa, tifo e sana competizione tra le rappresentative dei vari istituti.

Inclusione e spirito di squadra

Accanto all’aspetto agonistico, la manifestazione valorizza l’inclusione e il senso di appartenenza: accanto alle gare delle diverse categorie maschili e femminili, sono previsti percorsi e riconoscimenti dedicati anche agli studenti con disabilità, oltre alla classifica a squadre che somma i migliori risultati dei rappresentanti di ciascuna scuola.

Un’occasione per vivere una mattinata all’insegna dello sport giovanile a Piacenza e seguire da vicino i primi passi della nuova stagione dei Nuovi Giochi della Gioventù, in attesa delle successive tappe regionali.