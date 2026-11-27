Le ultime due partite contro Lumezzane e Brescia, rispettivamente prima e seconda della classe, non hanno sorriso all’UCC Assigeco Piacenza, che in entrambe le occasioni dopo una convincente prima metà di gara ha avuto difficoltà nella gestione secondo tempo. Tra i fattori che hanno inciso, sicuramente le rotazioni corte non hanno aiutato, tuttavia in settimana è arrivata la firma del pivot Angelo Del Chiaro, un giocatore dal pedigree importante per la categoria, che sarà subito disponibile per la prossima sfida, in programma domenica 29 novembre alle ore 18:00 sul parquet del PalaBanca di Piacenza contro Reggio Calabria.

Reggio Calabria: il focus

Ripescata in Serie B Nazionale dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, Reggio Calabria in questo inizio di stagione vanta un record di 4 vittorie e 6 sconfitte contraddistinto da una strana particolarità: se da un lato manca ancora la prima vittoria casalinga, il bottino in trasferta è quasi perfetto, con quattro successi nelle cinque gare disputate. Allenata da Michele Carrea, la squadra calabrese vede la presenza in quintetto del playmaker Gabriele Romeo e del classe 2002 Matteo Calvellini, alla prima esperienza in questo campionato, sostenuti due giocatori esperti come l’ex Roseto Alessio Donadoni e l’ala albanese Celis Taflaj, per diversi anni protagonista in Serie A2. Spetta invece a Baye Modou Diouf, la scorsa stagione vincitore del campionato con Vigevano, il compito di portare energia e verticalità sotto le plance. A portare energie fresche dalla panchina al reparto esterni sono Leonardo Clark, il lettone Gustavs Kampuss e un giocatore con tanti punti nelle mani come Nikola Markovic, insieme all’ala Soma Abati Toure. A dare manforte al reparto lunghi, il pivot classe 1995 Leonardo Marini.

Coach Michele Carrea è l’unico ex di serata: ha militato nello staff tecnico biancorossoblu dal 2010 al 2015, conquistando da capo allenatore lo storico scudetto Under 19 nel 2014. Debutto in maglia Assigeco per Angelo Del Chiaro, annunciato in settimana dal club. Stessa sorte nelle fila degli ospiti per Gustavs Kampuss, che prende il posto dello statunitense con passaporto svedese Daniel Love nello scacchiere neroarancio.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.