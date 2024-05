Elezioni comunali, Lorena Perotti scende in campo con il “Patto per Gossolengo”

Si prefigge di essere “un’opportunità” per il paese della bassa Val Trebbia e per i suoi abitanti la proposta del “Patto per Gossolengo”, il progetto amministrativo di un gruppo di residenti del capoluogo e delle frazioni, nato dopo uno stretto dialogo e confronto con i cittadini, che sostiene la candidatura a Sindaco di Lorena Perotti. Quarant’anni, consulente bancaria nel settore dell’antiriciclaggio, “convivo da 10 anni, son un’amante degli animali, in particolare dei cani, il mio ultimo amore Ragù e dei gatti”, un’esperienza amministrativa di oltre tre anni come assessore a Gossolengo, con delega al bilancio e tributi, associazioni, imprenditoria e commercio. Perotti chiarisce, in partenza, la condivisione sua e del suo gruppo “ai valori e alla formazione culturale di centrodestra, all’interno di una lista che è civica”, come è riportato anche sul logo che sarà presente sulla scheda elettorale, dai colori blu e azzurro, accanto a un puzzle che si compone in un simbolico abbraccio, al nome della candidata e del progetto, “Patto per Gossolengo”.

“Siamo un gruppo di cittadini che ha a cuore il nostro paese – evidenzia Perotti – e che in forme e responsabilità diverse si è sempre messo al servizio di questa comunità. Dal confronto di questi ultimi mesi con tante realtà e cittadini di Gossolengo, pensiamo oggi di poter continuare il nostro impegno mettendoci a disposizione per le prossime elezioni, ma convinti che sia possibile far crescere Gossolengo solo attraverso la stretta collaborazione e il continuo scambio di informazioni ed idee tra chi amministra e chi è amministrato. Da qui l’idea di un patto, una stretta sinergia tra Comune e cittadini, chiamati a compartecipare alla realizzazione del bene comune”.

“Mi ritengo una persona determinata e concreta, caratteristiche che mi derivano da una famiglia di agricoltori, gente del fare – si racconta Perotti – Con questo spirito mi sono messa a disposizione in questi anni della comunità di Gossolengo e ugualmente faccio oggi insieme a un gruppo di persone competenti, capaci e volenterose che condividono con me questo amore per il nostro paese”. Perotti accenna ai punti principali del Patto per Gossolengo, che sarà oggetto di confronto con i cittadini nelle prossime settimane di campagna elettorale “e sarà sempre aperto al contributo di tutti coloro che hanno a cuore la nostra comunità”. “Oltre alla partecipazione, che sarà il nostro faro – sottolinea Perotti – riteniamo che vi siano alcuni temi sensibili su cui dovremo concentrare la nostra azione. Ci riferiamo in particolare alla necessità di offrire nuove possibilità di aggregazione per i nostri giovani – a partire dalla creazione di una vera e propria Piazzetta dei Talenti nei pressi delle scuole medie, dove poter anche progettare una sede per le tante associazioni del paese, a partire dalla Pro Loco – e servizi per le famiglie, essendo Gossolengo un paese che sta diventando sempre più abitato da giovani coppie e bambini. Ovviamente in parallelo dovremo implementare i servizi per i nostri anziani e per le persone fragili, con la verifica della possibilità di ampliare il centro prelievi con altri servizi sanitari e la creazione anche di uno Sportello di Ascolto”.

Ampio spazio nel programma amministrativo sarà dedicato alla riqualificazione del territorio, dal capoluogo alle frazioni, “e con un percorso partecipato per la stesura del PUG. Inoltre, intendiamo fare anche ricorso alla figura di un Europrogettista per intercettare finanziamenti del PNRR. Questo ci permetterà di progettare e realizzare un paese ancora più bello, attrattivo anche da un punto di vista turistico e con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale”.

In questo senso Perotti punta alla valorizzazione del Parco del Trebbia con percorsi ciclopedonali e aree attrezzate e “accelereremo la riqualificazione del lago in zona Rossia, condividendo con la cittadinanza la sua rifunzionalizzazione”. Il programma del Patto per Gossolengo affronta poi i temi dei tributi (“pagare tutti per pagare meno”), del rilancio del commercio in paese e dell’organizzazione del Mercato Contadino una volta al mese, della tutela delle tradizioni, della “costante collaborazione con le tante impagabili associazioni del paese nell’organizzazione di eventi e iniziative”.

Non ultimo il tema sicurezza, “grazie alla Polizia Locale e in accordo con le Forze dell’Ordine, alla revisione del servizio di Controllo di Vicinato e a progetti di videosorveglianza”. “Il nostro Patto – conclude Perotti – è a disposizione di Gossolengo, della sua comunità ed è nato a favore del paese e dei suoi abitanti che devono esserne protagonisti”.

La lista Patto per Gossolengo con Lorena Perotti candidata Sindaco: Sara Bertonazzi, 53 anni, geometra – ausiliaria; Marco Candela, 49 anni, esercente; Barbara Guarnieri, 36 anni, assistente all’infanzia; Mirella Luberti, 39 anni, commerciante; Jessica Piras, 34 anni, organizzatrice di eventi; Evans Rasparini, 50 anni, dipendente Asl Ospedale di Piacenza; Enrico Sala, 78 anni, pensionato – volontario Protezione Civile; Pietro Santini, 74 anni, pensionato – ex Luogotenente dei Carabinieri; Gianluca Scalzotto, 38 anni, geometra; Paola Sesenna, 49 anni, operatrice di finitura e libera professionista; Loretta Venturini, 51 anni, PhD Ingegnere civile; Alessandro Vercesi, 21 anni, tecnico informatico.