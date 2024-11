Elezioni regionali, Arianna Meloni ospite a Piacenza giovedì in Sant’Ilario

“Le elezioni regionali rappresentano, come sempre per Fratelli d’Italia, una occasione di incontro ed ascolto dei cittadini e, avvicinandosi l’apertura delle urne, vogliamo suonare la carica con un appuntamento dall’alto profilo politico” lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza, dando notizia dell’incontro pubblico con il Capo della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, che si terrà giovedì 14 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium S. Ilario di Corso Garibaldi n. 17 a Piacenza.

“Sono trascorsi due anni da quando gli italiani ci hanno investito dell’onore di governare il Paese, conferendoci il ruolo di primo partito all’interno del governo del centrodestra della Presidente Giorgia Meloni. Per questo motivo – rimarcano gli esponenti di Fratelli d’Italia – occorre svolgere questo compito con responsabilità e con le idee chiare, così come sta avvenendo grazie alla guida del Capo della segreteria politica di FdI Arianna Meloni”.

L’appuntamento, presentato e condotto dal deputato piacentino e Capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia on. Tommaso Foti “sarà l’occasione per rimarcare con slancio come, così com’è stato per il governo del Paese, anche in Emilia – Romagna è il momento di un cambiamento, con una regione non più dominio della sinistra, portando anche qui il buon governo del centrodestra”.