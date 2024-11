Il Generale di Brigata Enrico Scandone in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza

A pochi giorni dal suo insediamento quale comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, il 13 novembre 24 il Generale di Brigata Enrico Scandone ha fatto visita al Comando provinciale Carabinieri di Piacenza.

Il Generale, dopo essere stato ricevuto dal comandante provinciale Colonnello Pierantonio Breda, ha incontrato il personale dei reparti della provincia, confrontandosi con i militari presenti sugli aspetti operativi e più peculiari del territorio piacentino, per poi soffermarsi anche sul fondamentale ruolo sociale svolto dall’Arma dei Carabinieri, specie nelle piccole comunità di provincia. Una missione quotidiana che richiede non solo preparazione, ma anche dedizione e umanità.

Successivamente il Generale ha incontrato il Prefetto di Piacenza dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta ed il Sindaco di Piacenza Dott.ssa Katia Tarasconi, ai quali ha confermato l’impegno dell’Arma per garantire adeguati standard di sicurezza alla popolazione.

Il Generale di Brigata Enrico Scandone – che prima di assumere l’attuale incarico era comandante provinciale di Napoli – è nato a Torino nel 1969, è in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1988 ed ha frequentato il 170° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri, nonché il 30° corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma. E’ laureato in scienze della sicurezza esterna ed interna. Nella sua lunga carriera ha ricoperto, tra l’altro, importanti incarichi di comando in reparti territoriali in Toscana, Sicilia e Piemonte, nonchè di Stato Maggiore presso il Comando generale dell’Arma.

Sposato, è padre di due figli.