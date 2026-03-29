Eventi a Piacenza e dintorni fino a lunedì 6 aprile 2026

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a lunedì 6 aprile e i vari appuntamenti in corso a Piacenza e provincia.

Lunedì 30 marzo

Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza. Inizio alle ore 21.

Alle ore 21 in scena al Teatro Municipale di Piacenza “LE NOSTRE DONNE”, regia di Alberto Giusta.

Alle ore 16 Giuseppina Bridelli ospite di Stelle Sonanti all’Ospedale di Fiorenzuola.

Palazzo Ghizzoni Nasalli ospita alle ore 21 un evento teatrale aperto a tutti e ad ingresso completamente gratuito. Nell’ambito del progetto Piacenza Talenti è prevista la messa in scena di “Our Town”.

Mercoledì 1 aprile

Fiera dell’Angelo 2026 a Bogrgonovo.

Giovedì 02 aprile

Santa Messa del Crisma presieduta dal Vescovo in Cattedrale a Piacenza alle 9.30.

Santa Messa in Coena Domini presieduta dal Vescovo in Cattedrale a Piacenza alle 20.30.

Venerdì 03 aprile

Alle ore 18.00 alla Cattedrale di Piacenza: Celebrazione in Passione Domini presieduta dal Vescovo.

Sabato 04 aprile

Alle ore 21.30 alla Cattedrale di Piacenza: Veglia pasquale presieduta dal Vescovo.

Domenica 05 aprile

Alle ore 11.00 alla Cattedrale di Piacenza: Santa Messa presieduta dal Vescovo.

Alle ore 18.00 alla Concattedrale di Bobbio: Santa Messa presieduta dal Vescovo.

Fiera dell’Angelo 2026 a Bogrgonovo.

Lunedì 6 aprile

Fiera dell’Angelo 2026 a Bogrgonovo.

Rassegne, mostre e vari appuntamenti

“Matinées a Palazzo Farnese”, fino al 3 maggio a Palazzo Farnese la rassegna proposta dall’associazione Amici della Lirica.

Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.

“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.

Allo Spazio Rosso Tiziano la mostra “Atto primo. Colori!” fino al 4 aprile.

Allo Spazio Rosso Tiziano “Piacenza racconta” fino al 28 maggio.

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