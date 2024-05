Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 19 maggio 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 19 maggio 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 13 maggio

Alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), nuova iniziativa culturale della Banca di Piacenza con la presentazione del volume “Animali e rapporti di diritto privato” di Andrea Arfani.

Alle ore 17.30 presso la Libreria Postumia in via Emilia Pavese 105, Piacenza, si terrà la presentazione del volume di Marco Mancini “LE REGOLE DEL GIOCO- Dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani”. (Ed. Rizzoli).

Il Conservatorio Nicolini ricorda il compositore Bruno Bettinelli: lunedì 13 maggio la giornata studi.

Roberto Boiardi è il protagonista con la mostra: “E…venti Settanta x Settanta“, lunedì 13 maggio alle ore 11.30 all’Università Cattolica di Piacenza.

Martedì 14 maggio

Mercoledì 15 maggio

Carlo Acutis, la partita della vita si gioca con Dio è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 15 maggio alle ore 18 al Seminario vescovile di via Scalabrini a Piacenza.

Giovedì 16 maggio

Venerdì 17 maggio

Serie di incontri, preview e dj-set per l’anteprima dell’evento “La notte della fotografia” in programma nel centro storico di Piacenza.

Sabato 18 maggio

StraWoman 2024. Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 presso la Galleria Commerciale Borgo FaxHall.

I profumi del vino alla Cantina Valtidone, l’evento della primavera dalle ore 10.30.

“La notte della fotografia” è il titolo dell’evento culturale che si svolgerà nel centro storico di Piacenza. Inizio alle ore 21.

Domenica 19 maggio

Borgo in fiore 2024 sarà dedicato alla “rosa di San Colombano”, Patrono e protettore della comunità, la manifestazione prevista per domenica 19 maggio vestirà a festa per l’intera giornata Caminata, frazione del Comune di Alta Val Tidone, con un tripudio di fiori, piante, profumi e colori.

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Musiche Nuove a Piacenza eventi fino al 13 settembre 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ciclo di esposizioni Sul Guardare a XNL Arte, visite guidate fino al 30 giugno.

Luna Park a Piacenza fino al 2 giugno 2024.

“Val Tidone Lentamente” 2024.

Arte e Natura, fino al 12 maggio il Garden Verde Fiori di San Giorgio Piacentino propone una serie di iniziative. Inaugurazione alle ore 15.

Il Centro di Lettura di Rivergaro propone per il ciclo “Percorsi Diversi” l’artista Donatella Borsotti. Mostra in Biblioteca a Rivergaro aperta fino al 18 maggio.

Rassegna dell’Asparago Piacentino 2024, l’ortaggio primaverile protagonista nei ristoranti della provincia fino al 16 maggio.

Presso Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza, fino al 9 giugno 2024, si terranno visite gratuite con accompagnamento culturale a cura degli studenti del Liceo Artistico Bruno Cassinari.

Mostre

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

Rimane aperta al pubblico sino a lunedì 13 maggio, la mostra “Dopo 13 anni sono tornati… in formato ridotto!”, dedicata ai dinosauri e allestita presso la sede del Museo di Storia Naturale in via Scalabrini 107. (foto di copertina).

Castell’Arquato celebra Gianfranco Asveri con una mostra personale a Palazzo del Podestà. La mostra rimane aperta fino al 12 maggio 2024.

La mostra “Contemporanea. L’arte di oggi al Gioia”, è visitabile presso il liceo Gioia fino al 21 giugno.

Allo Spazio Rosso Tiziano è visitabile la mostra VISIONARY di Carla Piazza fino al 28 maggio.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

Al Teatro Duse di Cortemaggiore “oMaggio al teatro”.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.