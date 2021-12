Feralpisalò-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società FERALPISALO’ 2009 comunica che dalle ore 14:00 del 07 dicembre 2021 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Feralpisalò – Piacenza calcio in programma domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14:30 presso lo stadio “Lino Turina” di Salò (BS), valevole per la 18^ giornata di andata del campionato Serie C 2021/2022.

Tariffe

• Tribuna coperta €15,00

• Coperta ridotto €10,00

• Under 14 gratis

• Tribuna scoperta alta €8,00

• Tribuna scoperta alta ridotto €5,00

• Under 14 gratis

• Tribuna scoperta bassa €6,00

• Tribuna scoperta bassa €4,00

• Under 14 gratis

• Settore ospiti €10,00 (I biglietti saranno in vendita fino alle 19.00 del giorno precedente alla gara.)

Le riduzioni saranno destinate alle seguenti categorie:

• Donne

• Over 65 (compiuti)

• Ragazzi e ragazze dai 14 anni (compiuti) ai 18 anni (non compiuti)

*I prezzi si intendono esclusi di prevendita e commissioni

Per acquistare

contattare il call center per prenotare il ritiro dei biglietti nei punti Sisal: si possono effettuare le operazioni di prenotazione del ticket chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 060406 – https://www.diyticket.it/selfhelp_call_center

Recarsi in tutti i punti Sisalpay

Il giorno gara, nella biglietteria del club (piazzale Enzo Ferrari 3, Salò) agli orari comunicati

nella news dedicati al match day sul sito tranne il settore ospiti.

Le regole

Presentati con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato di cui al decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172)

Presentati con un valido documento di identità.

Presentati con un valido biglietto per la partita cartaceo o in formato digitale.

Indossa una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri.

Recati allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto.

Rispetta sempre il posto assegnato.

Quando non sei seduto al posto assegnato, mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani).

Segui le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza. All’ingresso dell’impianto sarà misurata la temperatura. Se dovesse risultare superiore ai 37,5 gradi, sarà negato l’ingresso.