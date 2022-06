Da Toni Servillo ad Alessandro Barbero: per il Festival di Teatro Antico di Veleia un ritorno in grande stile – AUDIO

Toni Servillo, Vinicio Capossela, Alessandro Barbero, Alessandro Bergonzoni, Stefano Massini, Frida Bollani Magoni, Sergio Rubini, Lella Costa, Jacopo Veneziani, Gioele Dix, Eva Cantarella, Marco Baliani, Massimo Foschi, Petra Valentini, Morgan… Per il Festival del Teatro Antico di Veleia è l’edizione del ritorno in grandissimo stile. Un’edizione dei record con dodici appuntamenti e nomi roboanti della cultura italiana. Un programma che si estenderà dal 30 giugno al 24 luglio 2022, ovviamente nell’area archeologica di Veleia.

Un’edizione speciale e allargata del festival di Teatro Antico di Veleia che punta su artisti d’eccezione, su una nuova produzione, l’Antigone, su prime nazionali e su sperimentazioni create in esclusiva.

PRESENTAZIONE

“Ancora una volta nell’incanto dell’area archeologica di Veleia si rinnova la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile del Festival di Teatro Antico e di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo”, commenta Paola Pedrazzini, direttore artistico della kermesse.

Un’edizione speciale che ospiterà la prima nazionale di Antigone diretta da Marco Baliani, costruita all’interno di “Fare Teatro” della neonata Bottega XNL e artisti straordinari che scelgono Veleia come terreno di sperimentazione per progetti speciali, compiuti o in fase di studio (come Toni Servillo con i testi di Giuseppe Montesano e Stefano Massini con le interviste impossibili) o per incontri con altri artisti o studiosi provenienti da milieux culturali differenti, che accettano di abbandonare la loro “confort zone” per esporsi a contaminazioni, fidandosi (e li ringrazio per questa fiducia) di una proposta o di una suggestione culturale… Insieme per la prima volta in scena Lella Costa e Jacopo Veneziani per un’indagine sull’origine dell’Ispirazione, Gioele Dix ed Eva Cantarella con i linguaggi incrociati della storia e della narrazione teatrale; Frida Bollani Magoni e Sergio Rubini uniti da una particolare sensibilità nell’accostarsi alle note e ai versi poetici.

Scava nei bestiari tardomedievali Vinicio Capossela in un concerto intimo e narrativo; si interroga sul significato di “classico” Marco Castoldi/Morgan, l’attesissimo Alessandro Barbero ci porta con lui nella Roma tardo imperiale e Alessandro Bergonzoni, con un incontro, tiene a battesimo questa edizione del Festival in cui Teatro, Musica, Mito, Poesia sono in costante confronto con il genius loci di Veleia».

“La Fondazione di Piacenza e Vigevano sostiene il Festival di Teatro Antico di Veleia fin dal suo esordio – commenta il presidente Roberto Reggi – poiché rappresenta non solo una proposta culturale di alto livello, ma anche un importante strumento di valorizzazione del territorio. Ora che la collaborazione con il Festival si è fatta ancora maggiore, grazie al progetto “Fare Teatro” di Bottega XNL è una grande soddisfazione vedere come il percorso di alta formazione partito nei giorni scorsi con il maestro Marco Baliani possa concretizzarsi nella nuova versione dell’Antigone di Sofocle in cartellone a luglio”.