Fiera di San Rocco 2024 a Ponte dell’Olio la 354^ edizione il 15 e 16 agosto. A Ferragosto torna anche quest’anno la Fiera che ricorda il patrono San Rocco di Montpellier, protettore delle epidemie. Tradizione, enogastronomia e cultura si uniscono per creare un evento che richiama da sempre, moltissimi appassionati e turisti da tutto il piacentino e non solo.

Fiera di San Rocco 2024

Durante i due giorni della Fiera non mancheranno i tradizionali appuntamenti come: il mercato fieristico, i negozi aperti fino a sera e il luna park in piazza delle Fornaci aperto tutto il giorno. I visitatori potranno apprezzare anche l’area gastronomica in piazza 1° Maggio, dove verrà proposta cucina argentina, piatti tipici del ristorante La Fratta e prodotti locali della Società Cooperativa Sociale Comunità Valnure.

Cooltour

Nell’edizione 2024 della Fiera come coorganizzatrice torna, per il quarto anno consecutivo, Cooltour, cooperativa che dal 2006 lavora nel territorio della provincia di Piacenza con lo scopo di promuovere il settore culturale e turistico.

15 agosto

L’Antica Fiera prenderà il via giovedì 15 agosto 2024 a partire dalle ore 10 con la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Alla sera grande attesa per il ritorno della Silent Disco promossa da Silent Disco Italia a partire dalle ore 22.30 in piazza I Maggio. Attivi dal 2014, Silent Disco Italia organizza moltissimi Silent Disco Party nei più importanti luoghi pubblici e privati. Le tre postazioni dj e i sei generi musicali diversi sono pronti a far ballare Ponte dell’Olio tutta la notte. I tickets in prevendita sono disponibili presso: Train Station Cafè – via Roma, 27, Ponte dell’Olio; Bar del Borgo – via Veneto, 51, Ponte dell’Olio; Bar Sole – via Vittorio Veneto, 66, Ponte dell’Olio; Bottiglieria del Conte – Piazza 1° Maggio, 39, Ponte dell’Olio; Porteno 900 – via Montegrappa, 1, Podenzano; Tequila Pub – via Lungo Nure Roma, 47, Bettola e su Ticketone al link: https://www.ticketone.it/event/silent-disco-piazza-primo-maggio-18935389/?affiliate=IGA.

16 agosto

La giornata di venerdì’ 16 si aprirà con le Sante Messe delle ore 8, 9 e 11 nella chiesa di San Rocco, mentre alle ore 10 Santa Messa Solenne celebrata da don Alphonse Lukoki, con la presenza delle autorità e delle associazioni pontolliesi. Per tutta la giornata, la chiesa di San Rocco resterà aperta per visite libere. Alle ore 21.30 la Fiera si concluderà con una serata danzante su pista d’acciaio, grazie all’orchestra “Marco e Alice” nata nel 1977 da Orazio Savi e Pierluigi Serventi che fondano l’orchestra “I Tradizional”, diventando poi “Marco & Alice – Orchestra Tradizional” con l’ingresso dei figli Marco e Alice. La formazione, conosciuta per il suo amore per la musica popolare, pubblica numerosi album e singoli di successo, continuando a rinnovarsi e a entusiasmare il pubblico e sono pronti a far ballare e divertire i pontolliesi.