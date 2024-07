Motonautica, fine settimana sfortunato per Martina Barbarini in Estonia nella prova unica del Mondiale Osy/400

Le noie al motore non hanno permesso a Martina Barbarini della C&B Racing Team Academy di essere competitiva a Tallin in Estonia, nella gara del Campionato Mondiale Osy/400 che si è disputata in prova unica. Martina ha chiuso la gara al decimo posto

C’è sicuramente un po’ di amarezza– commenta il coach del team Alex Cremona – per il risultato. Comunque Martina ha cercato di lottare come una leonessa, ma le cose, a livello tecnico, non sono girate per il verso giusto. Questa in sintesi la fotografia di un fine settimana sfortunato in Estonia, a causa delle noie avute al motore. Peccato perché tutte le prove, fatte in precedenza a San Nazzaro, avevano dato esiti positivi. Purtroppo a causa dei problemi tecnici Marina ha perso km in velocità che chiaramente l’hanno penalizzata sulla prestazione complessiva.

Ora con calma – chiude Cremona – analizzeremo la situazione dello scafo per far meglio in futuro, partendo dal talento che Martina ha comunque saputo dimostrare anche in questa occasione.