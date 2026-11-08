La “Voce del Velodromo” dopo Fiorenzuola – Club Milano: “Questa partita è la conferma che i rossoneri lotteranno per non retrocedere” VIDEO

8 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Giancaterino dopo Fiorenzuola Club Milano

L’editoriale in formato VIDEO a cura di Nicola Giancaterino analizza la prestazione dei rossoneri dopo la sconfitta per 2-1 al “Pavesi” contro il Club Milano.

Cap Service NovDic26
Fiorenzuola – Club Milano 1-2. Mister Villa: “Passo indietro, non mi è piaciuto l’atteggiamento dei miei giocatori” AUDIO

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