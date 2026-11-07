Serie B – Nuovo viaggio in Sicilia per l’Assigeco Piacenza: ad Agrigento inizia un tris di partite importanti – AUDIO

Con una grande prestazione di squadra l’UCC Assigeco Piacenza è riuscita a vincere lo scontro diretto con Orzinuovi. Un successo arrivato dopo una settimana travagliata a causa degli infortuni, dove ogni giocatore schierato è riuscito a mettere un tassello importante per la conquista dei due punti. Per la prossima giornata di regular season i biancorossoblu sono attesi dal secondo viaggio in Sicilia della stagione, questa volta direzione Agrigento, con il match in programma domenica 8 novembre alle ore 18:00 sul parquet del PalaMoncada.

Il focus su Agrigento

Dopo aver sfiorato l’accesso ai playoff, superando per altro l’Assigeco nel primo turno di play-in, Agrigento è ripartita in estate da tre certezze: coach Cagnardi, capitan Chiarastella e Bryce Douvier. In striscia negativa da tre partite e con un bilancio di 2 vittorie e 4 sconfitte in questo inizio di stagione, la formazione siciliana può contare su un roster di talento con un mix di gioventù ed esperienza. Il quintetto biancoblu vede la presenza nel backcourt del playmaker Emanuele Trapani e di Stefano Conte, miglior Under 21 dello scorso campionato, insieme all’ala Saverio Mazzantini reduce dalla promozione con Vigevano.

Sotto le plance troviamo la bandiera Albano Chiarastella, alla quattordicesima stagione in maglia agrigentina, e il pivot montenegrino di formazione italiana Janko Cepic, al momento miglior realizzatore dell’intero girone. Portano invece forze fresche dalla panchina l’ex Jesi Matteo Nicoli, il classe 2004 Alessio Truglio e Francesco Boniciolli, oltre che all’ala Nicholas Carr, prodotto del settore giovanile di Vicenza.

In dubbio la presenza del giocatore statunitense di passaporto austriaco Bryce Douvier, che non ha giocato le ultime partite per un problema fisico.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.