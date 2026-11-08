Rugby – Valorugby dominante sui Lyons in Coppa Italia: 43-7

Nulla da fare per i Lyons a Reggio Emilia, con il Valorugby che chiude la pratica nel primo tempo lasciando le briciole ai bianconeri. Per i reggiani percorso netto in Coppa Italia, con gli occhi già puntati alle semifinali per difendere il titolo, per i Leoni una dura sconfitta che però era pronosticata: ora testa all’importante sfida di campionato di sabato prossimo al Beltrametti contro Vicenza.

Apre le marcature il Valorugby, subito dominante in mischia e a segno dopo due minuti grazie alla potenza degli avanti. Situazione praticamente identica al 14’, con un’altra meta di maul: appena la partita si chiude attorno agli uomini di mischia i reggiani hanno il sopravvento. La trasformazione di Celi prota il punteggio sul 0-12. Neanche il tempo di riorganizzarsi e Casarin semina il panico nella difesa segnando la terza meta del Valorugby. Padroni di casa sempre in controllo, che sfondano al 25’ con la quarta meta firmata ancora una volta da Manfredi su maul avanzante. Tutto facile per il Valorugby, a segno anche al 32’ con Bruno alla bandierina dopo una prolungata azione offensiva, imitato dopo pochi minuti da Celi dopo un grande avanzamento su pallone di recupero. Un primo tempo difficile per i Leoni si chiude sul 36-0 per i reggiani.

Dopo un’altra meta marcata dal Valorugby in avvio di ripresa i Leoni alzano la voce, portandosi finalmente in attacco con continuità fino alla prima segnatura bianconera firmata da Rossetti al 61’.

Nel finale il Valorugby cerca di portarsi ancora in attacco, ma nonostante un cartellino giallo rimediato da Gaetano i Leoni riescono ad arginare le offensive dei padroni di casa e chiudono con un parziale di 7-7 nella ripresa.

Valorugby Emilia vs Sitav Rugby Lyons 43-7 (36-0)

Marcatori: p.t. 2’ m. Manfredi (5-0), 14’m.Manfredi tr. Celi (12-0), 16’m.Casarin tr.Celi (19-0), 23’ m.Manfredi (24-0), 31’m.Bruno (29-0), 36’ m.Celi tr.Pietramala (36-0); s.t. 46’ m.Gosa tr.Pietramala (43-0), 60’m.Rossetti tr.Camero (43-6)

Valorugby Emilia: Pietramala; Resino (46’Crivaro), Gilligan, Casarin, Bruno; Celi, Gherardi (50’Prinsloo); Roura (cap) (42’Mussini), Esposito, Milano; Perez Caffe (46’Ghigo), Butturini; Alongi (60’Favre), Manfredi (41’Gosa), D’Amico (46’Rimpelli). all. Ferraro

Sitav Rugby Lyons: Via G; Nakov (63’Calosso), Moore, Gaetano, Solari; Russo (41’Camero), Via A (cap) (46’Colombo); Bottacci (55’Rossetti), Barbieri (25’Basso), Lacenere; Cisse, Broccio; Tripodo (50’Moretti), Borghi (50’Scatigna), Bona (50’Montesissa). all. Paoletti

Calciatori: Celi (Valorugby) 2/5, Pietramala (Valorugby) 2/2, Camero (Sitav Rugby Lyons) 1/1

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Manfredi (Valorugby Emilia)