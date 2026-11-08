Brusaporto – Piacenza 0-2, la doppietta di Mustacchio vale oro: i biancorossi recuperano 2 punti al Nibbiano

Il Piacenza era chiamato a una reazione dopo lo scivolone di Solbiate, nel recupero della gara contro il Milan Futuro. I biancorossi hanno risposto presente, conquistando una vittoria preziosa sul campo del Brusaporto. Gli emiliani si impongono per 2-0, grazie a una doppietta di Mustacchio, e tornano a guadagnare terreno in classifica sul Nibbiano.

Franzini conferma il 4-4-2, con Manzi in difesa, Bassanini sulla corsia destra e Rrapaj su quella opposta. Gli ospiti partono subito forte e, dopo pochi minuti, vanno vicini al vantaggio con una conclusione insidiosa di Manzi, respinta da Saporiti. Con il passare dei minuti, però, il ritmo si abbassa e il Piacenza fatica a trovare spazi e occasioni pericolose. A rompere l’equilibrio ci pensa Mustacchio al 34′. L’attaccante si invola sulla sinistra, salta due avversari e, dal limite dell’area, lascia partire un destro preciso e potente che non lascia scampo a Saporiti. È il gol che sblocca la partita e permette ai biancorossi di prendere fiducia. Il Piacenza aumenta la pressione e cerca subito il raddoppio, che arriva proprio allo scadere della prima frazione. Sugli sviluppi del terzo calcio d’angolo, Bakayoko svetta di testa, il pallone carambola sul tallone di un avversario e finisce sui piedi di Mustacchio. L’attaccante è il più rapido di tutti a intervenire e, da vero rapace d’area, firma il 2-0 e la propria doppietta personale.

In avvio di ripresa Rrapaj ha subito l’occasione per chiudere definitivamente i conti, ma da pochi passi spreca una ghiotta opportunità. Il Brusaporto prova allora a riaprire la partita e conquista un calcio di rigore: una rimessa dalla trequarti termina direttamente sul braccio di Bakayoko. Dal dischetto si presenta D’Antoni, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Il Piacenza tira un sospiro di sollievo e riesce a conservare il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

Per i biancorossi arrivano così tre punti pesantissimi, che consentono di riscattare immediatamente la sconfitta di Solbiate e di recuperare due lunghezze sul Nibbiano, fermato in casa dal fanalino di coda Tritium.

Le formazioni ufficiali

Brusaporto (3-5-2): Saporiti; Zappa, Caferri, Regonesi Ceschini; Prandini, Valsecchi; Di Cintio Arrigoni, Barcella, D’Antoni All Cascino

A disposizione: Finazzi, Bondioli, Porta Sabatini, Alfarano, Calabria, Papotti, Djoubeurou, Lo Conte



Piacenza (4-4-2): Bruno, Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia, Bassanini, Mustacchio e Raffini. All. Franzini

A disposizione: Versari, Putzolu, Silva, Tremolada, Trombetta, Milani, Inzani, Panaioli, Capelli

Arbitro: Antonello Lupo (Venosa)

Ass. 1: Marcello Francesco Termini (Palermo)

Ass. 2: Marco Garofalo (Palermo)

Primo tempo

Subito una grande occasione per il Piacenza. Mazzaglia, spalle alla porta, appoggia per Manzi che dal limite prova il tiro. Il portiere che intercetta il pallone.

5′ Mustacchio serve Ferri, questi prova la conclusione: il pallone finisce sull’esterno della rete.

18′ Primo corner per il Piacenza. Rrapaj la mette centrale, colpo di testa ad uscire dei locali.

23′ Corner per il Brusaporto: è bravissimo Bruno in uscita a bloccare la sfera.

24′ Mustacchio si invola sulla sinistra, entra in area, prova a crossare, ma il traversone viene intercettato. Il pallone torna nuovamente sui piedi del numero 7, ma la conclusione è debole e centrale.

30′ al momento possesso di palla sterile dei biancorossi

34′ Mustacchio parte largo a sinistra, riesce a saltare due giocatori, si accentra e carica il destro dal limite per il vantaggio biancorosso! Brusaporto – Piacenza 0-1

37′ Secondo corner per il Piacenza. Poledri dalla bandierina di sinistra. Pallone sul primo palo, poi c’è la respinta dei locali.

Assedio del Piacenza con Raffini e Rrapaj che mettono alla prova il portiere.

47′ Bassanini serve Mustacchio che fa partire un tiro-cross, il portiere devia in corner. Terzo angolo per il Piacenza. Sugli sviluppi, dopo un rimpallo su Bakayoko Mustacchio si ritrova il pallone tra i piedi e trafigge di nuovo l’estremo difensore. Brusaporto – Piacenza 0-2

Fine primo tempo

Secondo tempo

Entra Djoubeurou per Ceschini. Nessun cambio invece per il Piacenza

Iniziata la ripresa.

Mustacchio entra in area di rigore, cade dopo un contrasto, ma l’arbitro fa proseguire.

46′ ammonito Bassanini.

Quarto corner per il Piacenza, il primo della ripresa. Poledri la mette centrale, sugli sviluppi Rrapaj incredibilmente non trova il gol. Mazzantini calcia, c’è la respinta di Saporiti e Rrapaj non trova lo specchio della porta.

Contatto tra Mazzaglia e un giocatore del Brusaporto in area, l’arbitro fa proseguire.

Esce Bassanini entra Tremolada

Rigore per il Brusaporto, colpo di mano di Bakayoko a seguito di una rimessa. D’Antoni colpisce il palo!

Calcio d’angolo per i locali che comunque prendono coraggio. Sugli sviluppi D’Antoni la mette giù, ma colpisce malissimo.

76′ Entra Capelli esce Raffini. Per i locali entra Alfarano per Barcella

Grandissimo tiro a giro di Mustacchio che colpisce la parte alta della traversa.

38′ Calcio di punizione per il Brusaporto, dalla trequarti di destra. Pallone messo in mezzo e non ci arriva Regonesi







Il pre gara