Open day alla Cattolica, oltre 550 studenti alla scoperta dell’università e del proprio futuro: “Interesse in continua crescita” – AUDIO e FOTO

Oltre 550 studenti registrati e circa 170 genitori presenti: sono i numeri dell’Open Day dell’Università Cattolica di Piacenza, che sabato 7 novembre ha aperto le porte del campus di via Emilia Parmense per presentare la propria offerta formativa. Una giornata dedicata all’orientamento universitario, tra incontri, approfondimenti sui corsi di laurea e testimonianze dei ragazzi alle prese con la scelta del proprio futuro.

L’iniziativa si è rivolta sia agli studenti delle scuole superiori, interessati a conoscere i percorsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, sia ai laureandi e ai laureati, che hanno potuto approfondire l’offerta dei corsi magistrali.

A tracciare un primo bilancio è Michelangelo Balicco, direttore Marketing dell’Università Cattolica, che sottolinea il crescente interesse nei confronti dell’ateneo piacentino.

“Siamo molto soddisfatti perché da ormai quattro anni abbiamo numeri all’Open Day sempre in crescita, che poi si riflettono anche sulle immatricolazioni. Per noi è un po’ il termometro dell’anno, il modo per misurare l’interesse che gli studenti hanno verso la nostra università”.

Studenti e genitori

Quest’anno, per la prima volta, l’ateneo ha deciso di registrare separatamente anche la partecipazione dei genitori, riconoscendo il loro ruolo nel percorso di orientamento dei figli.

“Oggi abbiamo superato i 550 ragazzi registrati e per la prima volta abbiamo contato separatamente anche i genitori, che sono circa 170. A loro dedichiamo uno spazio specifico per supportarli nell’orientamento dei propri figli”, spiega Balicco.

Studenti in cerca del proprio futuro

Ma a raccontare il significato della giornata sono anche gli studenti, molti dei quali ancora indecisi sul percorso da intraprendere dopo il diploma.

“Personalmente un indirizzo che mi potrebbe interessare è Scienze della Formazione, perché mi piace lavorare con i bambini”, racconta una studentessa. “Non so ancora se andrò all’università oppure direttamente a lavorare, però è un indirizzo che potrebbe interessarmi per il mio futuro”.

C’è poi chi ha già individuato un ambito di interesse, ma vuole conoscere meglio l’organizzazione dei corsi prima di prendere una decisione. “Sono venuta perché sono interessata a Economia e Giurisprudenza. Volevo vedere un po’ come funzionava, quali erano i corsi”, spiega un’altra ragazza.

La scelta universitaria, però, per molti rimane ancora tutta da costruire. “Stavo guardando Giurisprudenza perché mi interessa molto, ma volevo soprattutto capire come funzionasse tutto”, racconta una terza studentessa. “Sono ancora nella fase in cui cerco di capire cosa fare, perché mi interessano tante cose”.

Testimonianze che restituiscono il senso dell’Open Day: un’occasione non soltanto per conoscere i percorsi accademici, ma anche per confrontare interessi, aspettative e possibilità professionali.

Internazionalizzazione

Tra i punti di forza sui quali l’Università Cattolica punta per attrarre nuovi iscritti figurano l’internazionalizzazione, la qualità della formazione e il collegamento con il mondo del lavoro.

In particolare, Balicco richiama il prestigioso accreditamento internazionale AACSB ottenuto dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza, un riconoscimento che, secondo i dati citati dal direttore Marketing, riguarda soltanto il 6% delle scuole di economia a livello mondiale.

“È un segnale molto positivo, perché dimostra che l’Università Cattolica e la Facoltà di Economia e Giurisprudenza si posizionano all’avanguardia. Solo chi ha una visione orientata al futuro e al cambiamento riesce a ottenere questo tipo di accreditamenti”, osserva.

Le prospettive occupazionali

Un altro elemento centrale è rappresentato dalle prospettive occupazionali degli studenti.

“Il collegamento con il lavoro è uno dei nostri punti di forza. Per tutte le facoltà, soprattutto Economia e Giurisprudenza e Scienze agrarie, alimentari e ambientali, riusciamo a favorire l’inserimento professionale dei nostri studenti addirittura prima della conclusione degli studi”, aggiunge Balicco.

L’Open Day si conferma così un appuntamento importante per il campus piacentino: un momento di incontro tra l’università e i giovani che stanno cercando di capire quale strada intraprendere, tra passioni personali, opportunità formative e prospettive di lavoro.