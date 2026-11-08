Fiorenzuola – Club Milano 1-2. Mister Villa: “Passo indietro, non mi è piaciuto l’atteggiamento dei miei giocatori” AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Villa esce sconfitto 1-2, in casa, contro il Club Milano e perde una grande occasione in questo scontro diretto. Rossoneri beffati nel recupero finale dal calcio di punizione di Baud che ribalta l’iniziale vantaggio rossonero di Gallo, dopo il pari di Vedovati.

Il tecnico rossonero ai microfoni di Radio Sound dopo la sconfitta casalinga del Fiorenzuola per mano del Club Milano

La cronaca del match

Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Dellagiovanna, Barozzini, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Ferretti, Gallo, Formato. All. Villa

CLUB MILANO (3-5-2): Stucchi, Ferrante, Travaglini, Maurizii, Conti, Arena, Acella, Ferri, Comberiati, Marasco, Vedovati. All. Allegretti

Primo Tempo (0-0)

E’ un brutto primo tempo quello giocato dalle due squadre al Pavesi, con gli ospiti che fanno sicuramente qualcosa in più rispetto ai rossoneri. Nessuna della due squadre, però, riesce a sbloccare la sfida.

Secondo Tempo (1-2)

Fiorenzuola che parte meglio nella ripresa e passa in vantaggio al 50esimo grazie a Gallo, bravo a sfruttare un pallone sporcato su un’incursione di Barozzini e a mettere la sfera in porta alle spalle del portiere. Circa 10 minuti dopo arriva, però, il pareggio ospite con un pallone servito a Vedovati al limite dell’area: l’attaccante, lasciato colpevolmente solo, si gira molto bene e mette il pallone nell’angolino sinistro:1-1.

Nel finale arriva la beffa: calcio di punizione al 93esimo dal limite, barriera forse messa male e gol di Baud che la mette alle spalle di Libertazzi. Ennesimo ko per i rossoneri che devono, nuovamente, ripartire dal fondo della classifica.