Fiorenzuola-Entella 0-1: Faggioli nel finale punisce i rossoneri

Il Fiorenzuola gioca una partita in totale equilibrio fino al 85′ contro una delle corazzate del campionato, poi il gol di Faggioli regala i tre punti alla Virtus Entella. In casa rossonera resta, dunque, tanto rammarico per il punto mancato. La formazione di Tabbiani cercherà di riscattarsi sabato prossimo contro la Recanatese.

La partita

Secondo tempo

95′ Termina la partita. Il Fiorenzuola cade in casa per mano della Virtus Entella di misura 1-0. Decide il gol nel finale di Faggioli.

85′ L’Entella si porta in vantaggio con Faggioli, che è bravo a concretizzare sul cross di Dessena dalla destra. 0-1

83′ Due sostituzioni per parte. Tabbiani dà spazio a Di Gesù e Giani per Stronati e Morello.

74′ Terza sostituzione per l’Entella: fuori Corbari e dentro Di Cosmo.

72′ Ancora in avanti i rossoneri: Scardina protegge spalle alla porta, scarica per Currarino che ci prova dalla distanza, ma De Lucia fa buona guardia.

71′ Doppio cambio anche per il Fiorenzuola: Scardina per Mastroianni e Mamona per Sartore.

68′ Prima occasione della ripresa per il Fiorenzuola: Stronati serve Sartore sulla destra, cross al centro per Mastroianni che però svirgola senza impensierire De Lucia.

64′ Duplice sostituzione operata da Volpe: escono Merkaj e l’ex Palmieri ed entrano Faggioli e Ramirez, che va a disporsi alle spalle delle due punte.

59′ Calcio d’angolo per il Fiorenzuola. Prima degli sviluppi, vengono ammoniti Parodi e Mastroianni per qualche spinta di troppo. Poi, Mastroianni commette anche fallo in attacco.

57′ Ammonito Sartore per fallo su Favale.

51′ Sale l’intensità della gara con i rossoneri che provano ad alzare il baricentro.

45′ Inizia la ripresa al “Comunale” senza variazioni rispetto ai due undici di partenza.

Primo tempo

47′ Termina il primo tempo sullo 0-0. Poche opportunità concesse da entrambe le parti, con un Fiorenzuola che sta giocando una partita alla pari contro un avversario dalle indubbie qualità.

44′ Angolo per gli ospiti.

39′ Ammonito Palmieri dopo aver atterrato Sartore.

38′ Prova ad alzare l’intensità l’Entella.

34′ Ammonito capitan Currarino, che era diffidato.

29′ Prima vera occasione per il Fiorenzuola: Morello crossa dall’out di destra sul secondo palo, dove Sartore prova ad incornare, ma manca l’appuntamento con il gol.

25′ Partita equilibrata, poche occasioni da entrambe le parti. Ammonito Zamparo dell’Entella.

15′ Coast to coast di Stronati che prova la conclusione dalla distanza, ma nulla di fatto. Risultato che resta fermo sullo 0-0.

12′ Primo corner della gara a favore del Fiorenzuola, ma c’è fallo in attacco di Mastroianni.

9′ Fallo di Fiorini su Paolucci. Punizione dai 30 metri per la Virtus.

4′ Si fa vedere anche il Fiorenzuola: Danovaro serve Mastroianni al limite dell’area, il numero 9 si coordina con il destro ma la palla schizza lontana dallo specchio difeso da De Lucia.

2′ Entella subito in avanti: ci prova Zamparo, ma la palla vola sopra la traversa.

1′ Iniziata la partita al “Comunale”

Le formazioni ufficiali

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Fiorini, Currarino (C), Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

Virtus Entella (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Corbari, Paolucci, Palmieri; Tenkorang; Zamparo, Merkaj. All. Volpe