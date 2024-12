Fiorenzuola – Ravenna 1-2: Oboe non basta per evitare il 4° stop di fila. Cammaroto: “Squadra fuori portata” – AUDIO

Il Fiorenzuola perde, in casa, contro il Ravenna per 1-2: 4° sconfitta consecutiva per i rossoneri che restano nel pieno della zona playout. Le reti decisive, nel primo tempo, di Lo Bosco e Mandorlini per il Ravenna: non basta al Fiorenzuola la rete di Oboe.

Le parole di Cammaroto a Radio Sound

Primo Tempo (0-2)

14′ Gozzerini riceve il pallone sulla trequarti va al tiro ma sbaglia completamente l’impatto col pallone: potenziale occasione non sfruttata dai rossoneri

19′ Ravenna in vantaggio con Lo Bosco: calcio d’angolo battuto dagli ospiti con la torre di Manuzzi per il compagno di reparto Lo Bosco che, di testa, mette il pallone in porta per il vantaggio.

I rossoneri devono inseguire

27′ Niccolai prova dalla trequarti ma è troppo centrale il suo tentativo: nessun problema per Fresia

31′ raddoppio del Ravenna con Mandorlini: cross lungo di Rrapaj sulla sinistra con il pallone rimesso in mezzo da Milan: allontana di testa Tringali sui piedi di Mandorlini che con il destro supera Gilli.

Adesso per i rossoneri è durissima.

41′ primo cambio obbligato per mister Cammaroto: si ferma Gozzerini per un colpo alla caviglia, dentro Oboe

Finisce il primo tempo con il Ravenna meritatamente in vantaggio: troppa la differenza in campo tra le due formazioni.

Secondo Tempo (1-2)

46′ triplo cambio: dentro Ansaldi, De Ponti e Piro per Gilli, Rota e Concari

48′ Trovade ci prova direttamente da angolo: all’ultimo la difesa riesce ad alzare sopra la traversa

54′ il Fiorenzuola trova il gol del 1-2 con Oboe: bellissima azione dei rossoneri con un uno-due sull’out di destra e Tringali va al cross in mezzo per Oboe che stacca molto bene e supera Fresia. Il Fiorenzuola riapre il match

57′ dentro De Ponti per Nagy nei rossoneri: altro cambio obbligato per Cammaroto

68′ occasione in ripartenza per Rrapaj che calcia a botta sicura, Gavioli è provvidenziale a ribattere in angolo

70′ doppio cambio per il Ravenna: dentro Guida e Rossetti per Lo Bosco e Mandorlini

86′ ultimi cambi per gli ospiti: dentro Di Renzo e D’Orsi per Manuzzi e Rrapaj

Il Fiorenzuola ci prova ma non riesce ad essere pericoloso nel finale: finisce 1-2 con il Ravenna che, nel totale, merita la vittoria e i 3 punti.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Gilli, Bran, Ronchi, Nagy, Niccolai, Trovade, Tringali, Rota, Gavioli, Concari, Gozzerini. All. Cammaroto

RAVENNA (3-5-2): Fresia, Venturini, Esposito, Onofri, Milan, Mandorlini, Biagi, Lordkipanidze, Rrapaj, Lo Bosco, Manuzzi. All. Marchionni