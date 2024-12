Fiorenzuola – Ravenna, LIVE dalle 14:30 su RadioSound

Segui Fiorenzuola – Ravenna LIVE con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola ospita, al Velodromo Pavesi, il Ravenna: gara valida per la 14esima giornata del girone D di Serie D.

Rossoneri nel momento peggiore della stagione

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto arriva a questa sfida nel periodo più buio dell’intera annata: sconfitta per 1-0 contro la Sammaurese ultima in classifica e, in generale, tre ko di fila, peggior attacco del campionato e quartultimo posto in classifica sopra solamente di una lunghezza rispetto al penultimo posto (che significa retrocessione).

Per i rossoneri è obbligatorio voltare pagina e conquistare punti importanti per evitare di peggiorare anche di più questa situazione di crisi.

Focus sugli ospiti, il Ravenna

In tutt’altra condizione arriva al Pavesi, invece, il Ravenna. I romagnoli di mister Marchionni sono terzi in classifica e la squadra, probabilmente, più in forma del campionato. 7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9 e staccati solo di 3 lunghezze dalla capolista TAU.

Ciò vuol dire che resta una delle squadre favorite per la vittoria finale.

Sulla carta e vista la situazione del Fiorenzuola, ai rossoneri servirà un’impresa per cercare di fare punti di cui, però, ha disperatamente bisogno.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli, Bran, Ronchi, De Ponti, Lori, Trovade, Lauciello, Finardi, Niccolai, Gavioli, Oboe. All. Cammaroto

RAVENNA (3-5-2): Fresia, Venturini, Esposito, Onofri, Milan, Rossetti, Biagi, Lordkipanidze, Rrapaj, Lo Bosco, Manuzzi. All. Marchionni