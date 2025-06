Fondazione Fare Cinema e XNL, al via il corso di sceneggiatura con Valia Santella e Bruno Oliviero

È tempo di prime lezioni per i corsisti e le corsiste scelti per prendere parte all’edizione 2025 de “Lo sceneggiatore – Scrivere per il cinema: dall’idea al film” (Rif. PA 2024-23174 approvata con DGR 2318/2024 del 23/12/2024), il corso di alta formazione che Fondazione Fare Cinema – presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini – mette a disposizione di chi desidera avvicinarsi e lavorare nel mondo della scrittura per il cinema.

Ad accogliere i 14 aspiranti sceneggiatori negli spazi di XNL Cinema al secondo piano di XNL Piacenza (sede del corso insieme a Palazzo Tamburelli a Bobbio) Paola Pedrazzini direttrice di Fondazione Fare Cinema e XNL Cinema e il docente titolare del corso, lo sceneggiatore Bruno Oliviero (David di Donatello per la miglior sceneggiatura originale per Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, insieme a Valia Santella) per introdurre i temi del corso e il suo taglio professionalizzante.

«Quello di sceneggiatura è ormai diventato un corso “storico” che ci sta dando grandissime soddisfazioni – commenta Pedrazzini – e voglio ringraziare i docenti, Bruno e Valia, due straordinari sceneggiatori con la passione per la didattica che sono stati capaci di cogliere e applicare al corso la cifra distintiva dell’intera progettualità di Fondazione Fare Cinema e di XNL Cinema e Teatro: l’approccio del “learning by doing”».

“Lo sceneggiatore-Scrivere per il cinema: dall’idea al film” cala infatti fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro, integrata da nozioni artistiche, stilistiche e culturali applicate a forme e tecniche della scrittura cinematografica e dall’approfondimento di temi legati alla filiera del cinema e ai ruoli dell’industria dell’audiovisivo.

«XNL si conferma uno spazio accogliente per l’apprendimento, la condivisione dei saperi, i progetti fondati sulla qualità che, nel settore del Cinema, è garantita dal lavoro costante di una realtà consolidata e prestigiosa come Fondazione Fare Cinema – è il commento del vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -. Auguriamo buon lavoro al nuovo gruppo di corsiste e corsiti che in questi giorni hanno la fortuna di iniziare il proprio percorso con Bruno Oliviero e Valia Santella, due docenti di livello davvero altissimo».

I corsisti selezionati per intraprendere questo percorso attraverso la scrittura per il cinema sono Elisa Carucci, Irene Ciavalini, Davide Colli, Chiara Collinoli, Margaret Duggan, Francesca Fallocco, Nicola Maria Fioni, Ilaria Giangrande, Giulia Morelli, Michela Panichi, Gilda Panizza, India Santella, Anna Tosone e Andrea Trabucchi, tutti tra i 24 e i 39 anni, con una media d’età di 29 anni.

«Abbiamo fatto un’attentissima selezione – ha sottolineato Bruno Oliviero – perché nel cinema, che è un’arte collettiva, scegliere i giusti collaboratori è la cosa principale: per me e per Valia è molto importante il contatto umano e la composizione della classe, un gruppo che deve stare insieme per un lungo periodo».

Da sempre co-docente del corso, insieme a Oliviero, è Valia Santella, pluripremiata sceneggiatrice (coautrice, oltre che di Ariaferma, delle sceneggiature di film come Il Traditore e Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Mia madre e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Miele, Euforia di Valeria Golino…) e fresca vincitrice del David di Donatello per la miglior sceneggiatura della serie L’arte della gioia della Golino. I due docenti sono anche affiancati, come ormai accade da tre edizioni, da Claudio Balboni, allievo di una delle prime edizioni del corso e oggi sceneggiatore di lungometraggi, corti e short business film.

Il corso, gratuito perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, continua in questi mesi anche con la formula della didattica a distanza, si concluderà a dicembre e avrà uno dei suoi momenti culminanti in agosto, quando i corsisti avranno l’occasione di partecipare a lezioni intensive nel borgo della Valtrebbia durante il Bobbio Film Festival nonché la straordinaria opportunità di partecipare gratuitamente a tutte le attività del Festival, incontrandone i protagonisti.

Il corso si avvale di una rete di promotori d’eccezione, quali la Cineteca di Bologna e la Casa di produzione cinematografica Mompracem.