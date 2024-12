Forlì – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza torna in campo oggi Domenica 1 Dicembre in quel di Forlì. Gli uomini di Rossini devono lasciarsi alle spalle il mese di Novembre che può essere considerato uno dei periodi più difficili della storia recente dei biancorossi: 0 vittorie in campionato e un solo gol fatto in 4 gare di campionato, il tutto condito dal caos legato a Bentivoglio. I biancorossi hanno l’obiettivo di finire dignitosamente questo campionato e fare meglio di quanto visto negli ultimi mesi. In settimana è arrivata la notizia del ritorno di Stefano D’Agostino, uno dei protagonisti della scorsa stagione.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Somma, Silva, Ruiz, Grieco, Bachini, Iob, Mauri, Recino, D’Agostino. All Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli