Volley, Serie B – La Canottieri Ongina lotta ma cede all’Hokkaido Bologna (3-1)

Seconda sconfitta consecutiva in serie B maschile per la Canottieri Ongina, che ieri a San Lazzaro di Savena ha ceduto in quattro set all’Hokkaido Bologna, alla vigilia terza forza del campionato e momentanea capolista dopo il 3-1 a scapito dei piacentini.

Dopo aver ceduto nettamente in casa contro Mirandola (0-3), la squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi non è riuscita a far punti neanche contro un’altra “big” del girone, scontrandosi spesso contro il muro locale (14 block), mentre per conto sono arrivati 7 ace. Sostanziale anche la differenza in attacco (53% a 43% di positività), anche se nel complesso è la concretezza il solco tra le due squadre. Alla Canottieri Ongina (orfana del capitano De Biasi per infortunio) non sono bastati i 26 punti dell’opposto Giacomini e i 20 della banda Chadtchyn.

“E’ una sconfitta meritata non siamo stati capaci di gestire i momenti più caldi dei vari set, in primis il parziale d’apertura dove sul 20-20 abbiamo commesso quattro ingenuità consecutive. Non riusciamo a dar continuità al gioco e alla minima difficoltà subiamo un filotto di qualche punto che poi non ci permette di rientrare nel set.

E’ successo per esempio nel secondo parziale, dove siamo ripartiti sfiduciati dopo la beffa del primo set. Complimenti ai nostri avversari che sono stati molto precisi e molto più determinati di noi, soprattutto in difesa, dove non siamo capaci di mettere la palla in testa al palleggiatore al di là del grado di difficoltà del pallone recuperato. Dobbiamo migliorare il primo tocco: se non siamo in grado di fare questo, non possiamo poi pretendere di essere efficaci in attacco. Inoltre, nei momenti difficili abbiamo preferito soluzioni individuali e non di squadra. Ora guardiamo al prossimo match cercando di imparare dai nostri errori”. Sabato alle 18 a Monticelli sfida contro il Volley Veneto Benacus.

HOKKAIDO BOLOGNA-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(26-24, 25-18, 26-28, 25-22)

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 4, Bernardis 20, Bandieri 10, Ricci 15,Ronchi 12, Bigozzi 6, Chiella (L), Serenari, Beneventi, Tito 6, Dalfiume, Popov 2. N.e.: Reccavallo, Imperato (L). All.: Guarnieri

CANOTTIERI ONGINA: Scaffidi 8, Chirila 6, Ramberti 3, Chadtchyn 20, Nasi 1, Giacomini 26, Rosati (L), Bocu, Ruggeri 2, Tagliaferri. N.e.: De Biasi, Aquino, Palazzoli, Belfanti (L). All.: Bruni