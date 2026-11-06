Al volante senza aver mai preso la patente, denunciato: i controlli dei carabinieri

6 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza, impegnati negli ultimi due giorni in una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

Cap Service NovDic26

Il primo episodio risale al 4 novembre, quando, nell’ambito di mirati servizi di controllo della circolazione stradale in città, i militari hanno fermato un’autovettura condotta da un cittadino straniero di 39 anni. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida senza aver mai conseguito la patente. All’uomo è stata pertanto contestata la violazione amministrativa, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

Un secondo intervento si è verificato il 5 novembre, intorno alle ore 12:30, nei pressi di piazzale della Libertà, dove due pattuglie del Nucleo Radiomobile sono intervenute su richiesta del personale sanitario del 118, che aveva segnalato la presenza di un uomo a terra in evidente stato di agitazione.

Considerata la situazione, i militari hanno avviato un dialogo con l’uomo, riuscendo progressivamente a tranquillizzarlo e a procedere alla sua identificazione. Si trattava di un cittadino sudamericano di 42 anni, residente a Piacenza. Nel corso degli accertamenti è emersa anche un’irregolarità relativa alla sua posizione sul territorio nazionale.

L’uomo è stato quindi accompagnato al Pronto Soccorso per le necessarie cure e, successivamente, denunciato per il reato di ubriachezza.

È stato inoltre invitato a presentarsi presso la Questura di Piacenza per gli adempimenti necessari alla regolarizzazione della propria posizione.

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