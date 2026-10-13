Futuro Nazionale, Polledri: “Lepanto diventa un dialogo tra storia, solidarietà e futuro”

Dalla visita al museo alla testimonianza sui cristiani in Pakistan, dalla ricostruzione del 1571 al nodo della natalità: quattro voci per la serata promossa da Futuro Nazionale Piacenza.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

A Rivalta di Piacenza, l’anniversario della Battaglia di Lepanto è diventato l’occasione per discutere di libertà religiosa, educazione, rapporti tra generazioni e tenuta dei servizi pubblici. Il 7 ottobre 2026, l’iniziativa del Comitato Costituente 1436 di Futuro Nazionale Piacenza ha intrecciato storia, testimonianze e politica.

La visita al Museo del Castello di Rivalta, che conserva testimonianze legate alla battaglia, ha aperto il programma. Al ristorante La Rocchetta sono poi intervenuti Padre Gilbert, il Generale di Brigata Raffaele Campus e il professor Lorenzo Gasperini, dopo il saluto telefonico dell’onorevole Davide Bergamini. Prospettive diverse, unite da una domanda: che cosa una comunità sceglie di ricordare e trasmettere?

Bergamini: tradizioni e finalità solidale

Collegato telefonicamente per impegni istituzionali, Davide Bergamini, responsabile regionale di Futuro Nazionale, ha ringraziato Polledri, organizzatori e partecipanti. Ha sottolineato il valore della visita al museo, della memoria cristiana e della raccolta fondi, richiamando anche il contributo di Lorenzo Gasperini al programma del Movimento.

Padre Gilbert: la libertà religiosa raccontata attraverso le persone

Padre Gilbert ha portato la serata dal Mediterraneo del Cinquecento al Pakistan di oggi. Ha descritto le difficoltà della minoranza cristiana nell’accesso al lavoro e i rischi legati alle accuse di blasfemia, citando Asia Bibi e Shahbaz Bhatti. Ha anche riferito episodi di discriminazione vissuti dalle sue sorelle, entrambe insegnanti; una avrebbe lasciato il lavoro.

Nel censimento pakistano del 2023 i cristiani sono 3.300.788, pari all’1,37% della popolazione. Il dato misura la consistenza della comunità; gli episodi citati restano testimonianze del relatore.

Il centro del suo intervento è stato il diritto all’istruzione. Padre Gilbert ha ricordato di aver studiato in una scuola cattolica sostenuta dai missionari e ha richiamato l’opera di Padre Eduardo a favore di bambini, orfani e anziani. La raccolta della serata, secondo gli organizzatori, ha raggiunto circa 1.000 euro, destinati all’attività missionaria e all’orfanotrofio.

Campus: perché Lepanto fu più di una battaglia

Il Generale di Brigata Raffaele Campus ha ricostruito la crisi che portò allo scontro del 7 ottobre 1571: l’avanzata ottomana, l’assedio di Cipro e le rivalità tra gli Stati europei. Ha evidenziato il ruolo di papa Pio V nella nascita della Lega Santa e il comando affidato a Don Giovanni d’Austria.

Campus ha descritto anche la guerra navale: galee a remi, problemi di navigazione e rifornimento, vento e galeazze veneziane. Il contributo del Ducato di Parma e Piacenza ha collegato la vicenda mediterranea alla storia locale.

Lepanto fermò la flotta ottomana, ma non restituì Cipro a Venezia né chiuse il conflitto. Per Campus, il suo valore sta soprattutto nella capacità di alleati divisi di convergere su una scelta comune.

Gasperini: la memoria incontra la questione demografica

Il professor Lorenzo Gasperini, responsabile nazionale del Programma di Futuro Nazionale, ha usato la ricorrenza per parlare di identità culturale e continuità sociale. Richiamando Giambattista Vico, ha indicato religione, matrimonio e memoria dei defunti come pilastri di una comunità. Le sue valutazioni sulle trasformazioni culturali restano posizioni politiche del relatore.

Il passaggio centrale ha riguardato la natalità. Nel 2025, secondo la stima provvisoria ISTAT citata da Gasperini, il numero medio è sceso a 1,14 figli per donna, contro una soglia di sostituzione generazionale di circa 2,1. Il divario, ha sostenuto, riduce nel tempo lavoratori e risorse per pensioni, sanità, scuola e infrastrutture.

Rispondendo alle critiche sulle coperture del programma, Gasperini ha distinto tra equilibrio di bilancio immediato ed effetti economici a dieci, venti o trent’anni. Una prospettiva di lungo periodo che dovrà però misurarsi con costi e coperture delle singole proposte.

La memoria vale se diventa scelta

Rievocare Lepanto non basta. La memoria ha senso solo se aiuta a leggere il presente e a decidere che cosa difendere: libertà religiosa, istruzione, solidarietà, famiglia e continuità tra generazioni.

Le testimonianze della serata indicano una stessa urgenza: senza comunità vive, le radici diventano retorica. Servono scuole accessibili, sostegno a chi è fragile, ascolto di famiglie e giovani, lavoro e servizi capaci di reggere la sfida demografica.

Il futuro non si celebra: si costruisce. Futuro Nazionale Piacenza parte da qui, trasformando memoria e identità in proposte concrete, misurabili e rivolte alle prossime generazioni.