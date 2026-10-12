Futuro Nazionale: “Strade dimenticate nelle frazioni, quattro anni di promesse ma ora basta”

“Asfalto deteriorato, problemi nel deflusso delle acque e una situazione che, secondo quanto riferito dai residenti, si trascina da anni”. Sono le segnalazioni provenienti dalla strada che serve le frazioni di Ca’ Zoppa, Binelli e Costiola, nel territorio comunale di Gropparello, raccolte da Futuro Nazionale Piacenza 346 e dal referente Giuliano Concu.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Le fotografie consegnate al Comitato documentano diversi tratti con crepe, cedimenti e deterioramento del manto stradale. I cittadini riferiscono inoltre difficoltà legate alla manutenzione delle cunette laterali e alla presenza di tubazioni dei passi carrabili che risulterebbero ostruite. Durante il deflusso, l’acqua finirebbe così sulla carreggiata, contribuendo al progressivo danneggiamento dell’asfalto.

Perdita della rete idrica: segnalati solleciti a Iren e al Comune

A questo si aggiunge la segnalazione di una perdita della rete idrica presente, secondo i residenti, dallo scorso luglio. Sul problema sarebbero già stati effettuati solleciti a Iren e al Comune, senza che finora sia arrivata una soluzione definitiva. I residenti ricordano inoltre di essersi già mobilitati in passato, anche attraverso una raccolta firme per chiedere interventi sulla strada. Le richieste, sostengono, proseguono ormai da oltre quattro anni.

Cassonetti dei rifiuti vicino al ciglio stradale: le criticità segnalate

Tra le criticità segnalate figura infine la posizione di alcuni cassonetti dei rifiuti, ritenuti troppo vicini al ciglio stradale e che, secondo le testimonianze raccolte, in alcune occasioni si sarebbero ribaltati nel terreno sottostante.

Giuliano Concu: “Servono interventi concreti e tempi certi”

“Abbiamo ascoltato direttamente i cittadini e raccolto la documentazione fotografica – dichiara Giuliano Concu –. Non vogliamo limitarci alla denuncia: chiediamo agli enti competenti di verificare la situazione e indicare quali interventi siano previsti e con quali tempi. Le frazioni meritano la stessa attenzione riservata al resto del territorio”.

Futuro Nazionale Piacenza 346 chiede quindi una verifica complessiva delle condizioni della carreggiata, del sistema di smaltimento delle acque, della perdita idrica segnalata e della collocazione dei cassonetti.

“Dopo anni di segnalazioni – conclude Concu – i cittadini chiedono risposte concrete. Continueremo a dare voce alle loro richieste e a seguire la vicenda fino a quando non arriveranno risposte chiare”.