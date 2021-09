“La prevenzione si impara fin da piccoli”, in piazza Cavalli si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. Bonaccini: “Grazie a chi ha scelto di investire tempo, passione e competenza” – FOTO e AUDIO

Raggiungere piazza Cavalli questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, restituiva un colpo d’occhio davvero sorprendente: è incredibile quante anime lavorino ogni giorno per la nostra sicurezza e per la nostra salute. Forze dell’ordine, forze armate, associazionismo, volontariato: tanti, tantissimi soggetti impegnati in un’unica, complessa rete, al servizio del cittadino. Motore della giornata, neanche a dirlo, Progetto Vita. Ma si fa presto a dire Progetto Vita: dietro a questa semplice e ormai conosciutissima realtà si muove infatti una macchina dai mille ingranaggi e dalle mille idee. Tema portante della giornata di oggi era la prevenzione e in prima fila c’erano i giovanissimi studenti piacentini che in questi anni si sono formati grazie all’associazione presieduta da Daniela Aschieri. Formati all’uso del defibrillatore e al pronto intervento in caso di arresto cardiaco, certo, ma anche ai corretti stili di vita come attività fisica e lotta alle dipendenze, come fumo e alcol.

Progetto Vita ha celebrato la “Giornata Mondiale del Cuore” allestendo, in collaborazione con l’Ausl di Piacenza, “Il Villaggio del Cuore”.

L’evento era patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal Ministero della Istruzione, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Piacenza.

La mattinata è iniziata con la conclusione dell’iniziativa “Vigiliamo il cuore della tua città” con la consegna dei 27 defibrillatori alle pattuglie dei Metronotte. A Palazzo Gotico, poi, si è celebrato il XIII Memorial “Maurizio Saltarelli”, durante il quale sono stati premiati i volontari e gli equipaggi che negli anni 2019 e 2020 e 2021 hanno effettuato interventi e salvataggi con un tempestivo intervento grazie al defibrillatore.

Quella di oggi è la prima giornata dell’iniziativa “La salute in piazza”, manifestazione incentrata sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione a corrette abitudini di vita.

Cinque giornate dedicate alla prevenzione, con i professionisti sanitari che scendono in piazza per una valutazione personalizzata del rischio dei cittadini e per promuovere salute. Dal 29 settembre al 3 ottobre, il cuore della città ospita una serie di iniziative realizzate dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza e alcuni partner.

Già da oggi i cittadini possono prenotare uno dei 150 posti disponibili giovedì 30 settembre, dalle ore 9.30 alle 15, per accedere al percorso di prevenzione del rischio e promozione salute. Tutti gli altri eventi in agenda sono invece ad accesso libero.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO CLICCA QUI



rpt

























“Siamo felici perché ritroviamo tutti i partner di Progetto Vita, quest’anno vogliamo connettere i cuori di tutti per combattere le malattie cardiovascolari”, commenta Daniela Aschieri. “Quest’anno è un anno speciale perché il 4 agosto è uscita la legge 116 che permetterà a tutt’Italia di realizzare progetti come quello di Piacenza”.

“Abbiamo avuto la forza di riunire gli attori del progetto, un progetto trasversale che arriva fino alle forze armate e alle forze dell’ordine, questa è la vera forza, appunto, di Progetto Vita”.

All’evento era presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “Il ritorno alla vita normale, i vaccini, e non altro, ci stanno aiutando a uscire da questo incubo e da questo punto di vista non ringrazieremo mai abbastanza il personale sanitario che sta rendendo possibile questa campagna vaccinale con un lavoro straordinario. Oggi siamo nella provincia più cardioprotetta d’Europa, merito di chi ha scelto di investire passione, tempo, competenza. Noi stiamo pensando di tornare a finanziare, il prossimo anno, con 100 mila euro un bando per i comuni per tutti gli impianti sportivi: la prevenzione passa anche attraverso la conoscenza, stiamo girando a tal proposito tutte le piazze della regione proprio per parlare di prevenzione, con particolare attenzione al cuore. Da bimbo io sono stato operato al cuore, quindi so di cosa parlo”.

Tanti i bambini in piazza Cavalli, ma anche ragazzi che hanno imparato le tecniche di pronto intervento in caso di arresto cardiaco e che oggi tramandano queste conoscenze agli altri. Tutto parte dalla scuola:

“Abbiamo iniziato qualche anno fa con i docenti e gli studenti della scuola. L’anno scorso la formazione in presenza è stata fermata dal Covid ma noi siamo riusciti a portare avanti il percorso formativo anche a distanza. Abbiamo chiesto ai ragazzi di costruire defibrillatori con i materiali di riciclo e abbiamo inviato tutorial video ai giovanissimi delle scuole elementari”. Lo spiegano Sonia Andreani e Paola Torriani, docenti della scuola Faustini-Frank-Nicolini.

“In un momento particolare come quello che stiamo vivendo oggi i ragazzi sono molto sensibili a questo tipo di attività e abbiamo avuto un riscontro molto positivo”.