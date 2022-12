Graduation Day del Double Degree, lancio del tocco per 49 studenti della Cattolica

Graduation Day del Double Degree della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Vestiti in toga e tocco, sono stati 49 gli studenti proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, la doppia laurea internazionale di studi e stage che consente di acquisire contemporaneamente tre titoli in quattro anni formazione: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School di Reims, Francia; Reutlingen, Germania; Lancaster, Gran Bretagna; Puebla, Messico; Breda, Olanda; North Carolina State University, Stati Uniti; ELON University, Stati Uniti.

“Lavoriamo da anni in collaborazione con i Partners della International Partnership of Business Schools per accompagnare gli studenti nel mondo del lavoro globale” sottolinea la professoressa Laura Zoni, coordinatrice del Double Degree. “Il livello di sfida in questi anni si è alzato sempre di più: l’economia si muove secondo dinamiche imprevedibili, gli effetti della pandemia sono ancora visibili e, con un conflitto in atto, parlare di mobilità internazionale è sfidante, ma necessario. Proseguiamo nella nostra strada che, ne siamo convinti, è quella giusta per assicurare un futuro pieno di soddisfazioni ai nostri ragazzi e sistemi economici e sociali più inclusivi e sostenibili».

In conclusione, il lancio del tocco: per aspera ad astra!