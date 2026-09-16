I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Leon – Piacenza 1-1: “Più preoccupato oggi di domenica scorsa” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Vi sembrerà strano ma esco più preoccupato oggi rispetto a domenica scorsa dopo il pareggio in casa della Leon. Sì, perché oggi la reazione ad una prestazione senza nerbo di domenica c’è stata e la prima mezz’ora del Piacenza è stata importante, ma mai come oggi ho avuto la sensazione di una squadra incapace di essere qualitativa quando ha la possibilità di esserlo. Sì, perché abbiamo avuto almeno una decina di situazione in cui bastava un passaggio neanche troppo complicato per poter liberare un uomo davanti alla porta invece non siamo mai riusciti a farlo nella maniera corretta.

Aggiungi a questo che all’inizio della ripresa siamo rientrati in campo troppo attendisti permettendo alla Leon di fare quello che fino ad ora non era mai riuscito a fare, ossia chiuderci nella nostra metà campo ed il più è fatto. Prendi il pari, hai la reazione ma non basta. Ecco perché sono preoccupato, oggi la squadra ha dimostrato di essere con l’allenatore, ma secondo me Franzini non ha ancora la squadra in mano al 100% ed è questa la cosa più preoccupante.

Gli alibi sono tanti, gli infortuni a giocatori importanti ma avendo la rosa lunga questa era una partita che avremmo dovuto gestire dopo essere stati in passaggio che vuol dire sapere gestire i momenti della partita cosa che questa squadra ancora non ha. Alla fine contestazione dei tifosi alla squadra e qualche parola di Paolillo ai tigosi oggi presente a Vimercate. Il che dà la chiara dimostrazione che la Società non è contenta di quello che sta vedendo. E considerando che sappiamo che i soci entranti hanno accettato la conferma di Franzini in una normale dinamica di rapporti con i vecchi soci ma senza esserne entusiasti la partita di domenica casalinga contro la Real Calepina che viene prima di una sosta di 15 giorni dovuta al rinvio della partita con il Milan diventa il primo vero spartiacque della stagione.