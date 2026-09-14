“Ivaccari tra le stelle 2026”: dal 19 al 20 settembre musica, memoria e comunità nel segno di Sonia Tosi

Dal 19 al 20 settembre, alla Parrocchia di San Martino al Nure di Ivaccari, una festa dedicata alla comunità, al ricordo delle vittime della strada e alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Ci sono stelle che non smettono mai di indicarci la strada. È da questa immagine, carica di significato e memoria, che prende vita “Ivaccari tra le stelle!!!”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Sonia Tosi, in programma dal 19 al 20 settembre presso la Parrocchia di San Martino al Nure a Ivaccari. Due giornate pensate per stare insieme, divertirsi e condividere momenti di musica e convivialità, ma anche per mantenere vivo un messaggio importante: quello della memoria e della prevenzione degli incidenti stradali.

L’appuntamento si aprirà sabato alle ore 18 con la Santa Messa in memoria delle vittime della strada, un momento di raccoglimento e di preghiera per ricordare chi ha perso la vita sulle nostre strade e per stringersi alle loro famiglie.

La serata proseguirà all’insegna della musica con il Marco Rancati Acoustic Trio, che accompagnerà il pubblico con il proprio repertorio in un’atmosfera pensata per condividere e stare insieme.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 16, spazio invece ai più piccoli con giochi e attività dedicate ai bambini. Una festa per tutte le età che culminerà in serata con il ballo liscio su pista in acciaio, accompagnato dall’Orchestra Marcolino e Sara.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti gli stand gastronomici, con la possibilità di trascorrere le serate davanti a un buon piatto, in compagnia e nel clima di una festa di paese.

Il ricordo che diventa impegno

“Ivaccari tra le stelle” non è però soltanto una festa. Dietro all’iniziativa c’è l’impegno dell’Associazione Sonia Tosi, nata per trasformare un dolore personale in un messaggio di consapevolezza rivolto a tutta la comunità.

L’associazione porta avanti la memoria di Sonia Tosi attraverso attività di sensibilizzazione e iniziative dedicate alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione e responsabilità alla guida e contribuire a prevenire tragedie che possono spezzare, in un istante, la vita di persone e famiglie.

Il suo impegno parte dal ricordo, ma guarda soprattutto al futuro: sensibilizzare significa cercare di evitare che altre famiglie debbano vivere lo stesso dolore. Per questo l’Associazione Sonia Tosi sceglie di incontrare le persone, entrare nelle comunità e parlare soprattutto ai giovani, affinché la sicurezza stradale non venga percepita come un semplice insieme di regole, ma come una responsabilità individuale e collettiva.

È questo il significato più profondo delle “stelle” che danno il titolo alla manifestazione: persone che non ci sono più, ma che continuano a indicare una strada, trasformando il ricordo in un impegno concreto per la vita.

Un invito a partecipare

Con “Ivaccari tra le stelle!!!”, l’Associazione Sonia Tosi invita quindi tutti a partecipare a un fine settimana capace di unire memoria, musica, divertimento e solidarietà.

Un’occasione per ritrovarsi, per fare festa insieme e, allo stesso tempo, per fermarsi a riflettere su quanto sia importante proteggere la vita sulle nostre strade.

Perché ricordare non significa soltanto guardare al passato. Significa anche scegliere, ogni giorno, di costruire un futuro più sicuro.

Appuntamento il 19 e 20 settembre alla Parrocchia di San Martino al Nure, a Ivaccari.