Il Fiorenzuola viene punito nel secondo tempo. A San Marino è ko per 1-0 – AUDIO

Il Fiorenzuola fa visita allo Stadio di Acquaviva per affrontare il San Marino di Mister Cascione. Sfida valevole per la 4° Giornata del Campionato Serie D Girone D.

Le parole di mister Cammaroto al termine del match

La partita inizia con un bel tiro da parte di Gozzerini al 5’. Il centravanti rossonero dai 30 metri converge da sinistra e con il destro prova la botta che finisce non di molto sopra la porta difesa da Rinaldini. Il San Marino gioca sulle ripartenze, ed al 28’ trova il primo tiro verso la porta di Gilli dopo la percussione sulla destra di Mereghetti, con il traversone basso all’indietro che trova il tiro di Di Lauro da ottima posizione, ma il pallone è abbondantemente sopra la traversa.

Al 40’ Gilli è bravissimo a dire di No al neo entrato Giometti, con un grande intervento a mettere in angolo sul destro dell’attaccante del San Marino. Sugli sviluppi del corner, l’incornata sul secondo palo di Lomolino viene ancora messa in angolo da un altro grande intervento del portiere rossonero. Il Fiorenzuola colleziona una grande palla goal al 3’ di recupero del primo tempo, quando lo scambio tra Mosole – Sementa e Gozzerini vede il pallone sfiorare il palo alla sinistra di Rinaldini.

Secondo tempo

Il San Marino passa in vantaggio al 54’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il batti e ribatti in area di rigore del Fiorenzuola che viene risolto da Haruna, che di destro mette alle spalle di Gilli. I rossoneri vengono ridisegnati completamente in una decina di minuti da Mister Cammaroto, con Trovade che al 67’ prova a pescare il jolly con il tiro da 30 metri di mancino che finisce a lato.

Al 78’ il neo entrato Sette riesce a trovare un pallone morbido alle spalle della difesa del San Marino, con Oboe sul filo del fuorigioco che da ottima posizione, complice anche l’uscita di Rinaldini, mette alta la sfera. Lauciello ci prova con l’inserimento da dietro all’85’, ma il suo destro è alto. Nei 6 minuti di recupero i rossoneri provano a creare presupposti per segnare con un paio di punizioni defilate dal limite, ma i guantoni di Rinaldini non si devono ulteriormente sporcare.

Finisce 1-0 per la squadra di Mister Cascione. Il Fiorenzuola subisce il secondo ko di misura consecutivo.

San Marino Calcio vs U.S. Fiorenzuola 1-0

San Marino Calcio: Rinaldini; Mereghetti; Lomolino; Urbinati; Biguzzi; Haruna; Muro (94’ Mambelli); Arcopinto (81’ Tourè); De Angelis (38’ Giometti); D’Agostino (81’ Zammarchi); Di Lauro. All. Cascione

U.S. Fiorenzuola: Gilli; Ronchi; Gozzerini; Merkaj (55’ Gavioli); Mosole (62’ De Simone); Lori (55’ Lauciello); Sementa (65’ Sette); Tringali (55’ Oboe); Trovade; Nagy; Niccolai. All. Cammaroto

Reti: 54’ Haruna (S)

Ammoniti: Biguzzi (S); Ronchi (F); Trovade (F); Di Lauro (S)