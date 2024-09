Punti di vista: “Il passo indietro che non ti aspetti”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Lentigione – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Il passo indietro che non ti aspetti. Un Piacenza calcio che aveva il vento in poppa dopo la vittoria nel derby di Fiorenzuola si ferma in casa con l’ottimo Lentigione con una prestazione sicuramente da rivedere ed analizzare. Perdiamo contrasti, arriviamo sempre più tardi sul pallone e non possiamo che portare a casa un pari che è il massimo risultato possibile per la squadra vista oggi. Rossini parla di gruppo che “ha avuto” paura di provare la giocata e sicuramente si è visto qualcuno accusare questa responsabilità, ma per evitare che si possa riproporre il problema il Piacenza deve diventare un meccanismo perfetto. Oggi nel secondo tempo ci è mancata intensità, corsa e certamente anche personalità. Domenica contro l’ultima in classifica capiremo in che ordine di importanza sono distribuite.

I punti di vista di Andrea Amorini in formato video