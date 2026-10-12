Inaugurato il Poliambulatorio Guicciardini, un nuovo punto di riferimento per la salute del territorio piacentino

12 Ottobre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Inaugurato il Poliambulatorio Guicciardini, un nuovo punto di riferimento per la salute del territorio piacentino

E’ stato inaugurato il Poliambulatorio Guicciardini, la nuova struttura sanitaria situata in via Francesco Guicciardini 16, in zona Veggioletta. Un progetto che arricchisce l’offerta sanitaria del territorio piacentino e nasce con l’ambizione di diventare un importante punto di riferimento per i cittadini dell’intera provincia, attraverso un’offerta multidisciplinare che integra specialità mediche, diagnostica e prevenzione.

La cerimonia si è aperta con il tradizionale taglio del nastro, seguito dalla benedizione impartita dal Diacono della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Presenti il Dott. Raffaele Conti, Direttore Sanitario, il Dott. Vittorio Sanna, Amministratore, e la Dott.ssa Nawal Loubadi, Direttore Operativo.

L’inaugurazione è proseguita con un momento conviviale, occasione per gli ospiti di visitare gli ambienti della struttura e conoscere da vicino gli spazi e i servizi offerti.

Al centro del progetto vi è una particolare attenzione alla persona e al valore dell’accoglienza, considerata parte integrante dell’esperienza di cura. Come sottolinea Vittorio Sanna, Amministratore del Poliambulatorio Guicciardini: «Il progetto del nuovo Poliambulatorio nasce dalla volontà di far sentire il paziente come a casa, accolto in uno spazio molto accogliente, perché la qualità dello spazio è già parte della cura».

Una visione che si riflette nella progettazione degli ambienti, pensati per offrire un contesto moderno, confortevole e funzionale, nel quale il paziente possa sentirsi accolto durante il proprio percorso sanitario. L’attenzione agli spazi si affianca così a quella per la qualità dei servizi e per l’integrazione delle diverse competenze specialistiche.

La struttura dispone di 24 ambulatori specialistici, un’area dedicata agli interventi chirurgici in Day Surgery, un ambulatorio chirurgico e un centro prelievi con servizi di genetica avanzata. L’offerta comprende oltre 25 specialità mediche, tra cui Allergologia, Cardiologia, Chirurgia generale e vascolare, Chirurgia plastica, Chirurgia endoscopica della colonna vertebrale, Dermatologia e Tricologia, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Proctologia, Urologia e Terapia del dolore. A caratterizzare il Poliambulatorio è anche la presenza di professionisti altamente qualificati, provenienti da diverse regioni italiane e con una consolidata esperienza nei rispettivi ambiti specialistici, che mettono le proprie competenze a disposizione dei pazienti, contribuendo a un’offerta sanitaria multidisciplinare e qualificata.

Completano l’offerta centri dedicati alla Medicina estetica, all’Ortopedia di ginocchio, anca e spalla, alla Chirurgia endoscopica della colonna vertebrale, all’Odontoiatria, alla Diagnostica avanzata e all’Oculistica.

L’ampiezza dei servizi e la presenza di competenze differenti all’interno della stessa struttura intendono favorire percorsi di assistenza integrati, semplificando l’accesso alle prestazioni e offrendo ai pazienti la possibilità di trovare in un unico centro risposte a esigenze sanitarie diverse.

Un progetto che rispecchia la visione del Prof. Mario Sanna, fondatore del Gruppo Otologico e motore dell’iniziativa, orientata a promuovere un modello di assistenza multidisciplinare, accessibile e attento alle esigenze della persona.

L’obiettivo è fare del Poliambulatorio Guicciardini un punto di riferimento sanitario per l’intero territorio provinciale, rispondendo alle esigenze dei cittadini di Piacenza e dei comuni limitrofi attraverso servizi specialistici, prevenzione e percorsi diagnostici. Un progetto che mira a valorizzare la prossimità delle cure e l’integrazione tra le diverse discipline mediche, coniugando competenza professionale e attenzione alla persona.

Con l’inaugurazione dell’8 ottobre si apre dunque un nuovo capitolo per il Poliambulatorio Guicciardini: una realtà che unisce un’offerta sanitaria articolata a una precisa idea di accoglienza, nella convinzione che prendersi cura del paziente significhi anche creare uno spazio in cui possa sentirsi ascoltato, a proprio agio e al centro dell’attenzione.

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