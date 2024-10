Judo – Thomas Sassi convocato al Judo Olympic Training Center di Birmingham

Il giovane Campione piacentino Thomas Sassi si trova al “British Judo Olympic and Paralympic Training Center” a Birmingham, convocato con la rappresentativa regionale Emilia Romagna, dove si sta allenando insieme ai ragazzi della nazionale Junior e Senior Inglese sotto la guida del coach Neil Adams, icona del Judo Mondiale. Alla judo Shiai di Piacenza, società per cui Thomas Sassi è tesserato, si vive la piena soddisfazione dei risultati sinora ottenuti e che li vede già lavorare per il prossimo quadriennio Olimpico.







