“Nessun danno erariale con l’operazione Borgo Faxhall”, la Corte dei Conti assolve Bisotti e Giannessi

Non c’è stato danno erariale, la Corte dei Conti di Bologna assolve l’ex assessore all’Urbanistica, Silvio Bisotti, e Tiziano Giannessi, ex dirigente del Comune di Piacenza. Parliamo di fatti avvenuti nel 2016. L’amministrazione di allora, guidata dal sindaco Paolo Dosi, aveva ceduto un immobile del complesso di Borgo Faxhall alla societa Coemi Property.

Un’operazione su cui la Procura aveva aperto un’inchiesta nel 2017 sospettando illeciti. In particolare, il sospetto è che l’operazione fosse stata svantaggiosa per il Comune, tanto da causare un danno erariale di circa 3 milioni di euro. Bisotti e Giannessi finirono al centro della questione, dovendo rispondere anche delle accuse di truffa e falso in atto pubblico.

Le accuse penali sono finite in prescrizione, mentre la Corte dei Conti ha smentito il danno erariale: Bisotti e Giannessi sono stati quindi assolti.