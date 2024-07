Thomas Sassi, campione della società piacentina Judo Shiai, dopo il quinto posto nel Campionato Europeo 2024 di Judo con la Nazionale Giovanile in Bulgaria, è stato convocato nuovamente dalla Nazionale per disputare il Campionato del Mondo di categoria che si terrà dal 28 al 31 Agosto a Lima in Perù. Il nostro Judoka completerà la preparazione atletica al Centro Olimpico Federale FIJLKAM a Roma poco prima della partenza.

