La rosa del Piacenza prende forma: Mattia Mustacchio è biancorosso

Il Piacenza ha ufficializzato un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Mattia Mustacchio, esterno offensivo classe ’89 con tanta esperienza alle spalle in particolare in Serie B.

Mattia Mustacchio è noto per la sua lunga militanza nei campionati di Serie B e Serie C, dove si è distinto come esterno offensivo. Il debutto in Serie A arriva nel 2009, a soli 19 anni, in una gara contro la Lazio, seguito anche da qualche presenza in Europa League. Negli anni successivi veste le maglie di Ancona, Varese, Vicenza e Ascoli.

Il periodo di maggiore maturità arriva con la Pro Vercelli, dove nella stagione 2015-16 segna ben 7 reti, il suo record personale in Serie B. Le sue prestazioni gli valgono il trasferimento al Perugia, con cui gioca per due stagioni e si impone come titolare fisso, prima di essere acquistato dal Crotone. Con i calabresi contribuisce alla promozione in Serie A. Nel 2021 passa all’Alessandria, dove è protagonista della cavalcata verso la Serie B grazie ai playoff. Dopo una nuova parentesi alla Pro Vercelli, nella stagione 2022–23 viene ceduto in prestito al Cesena. In carriera ha superato le 460 presenze tra i professionisti, con oltre 50 gol segnati. A livello internazionale, ha rappresentato l’Italia con la Nazionale U20 nel Mondiale del 2009, segnando anche 5 gol nel torneo, e ha collezionato 8 presenze con la Nazionale U21.

Il comunicato

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Mustacchio. Il calciatore classe ’89 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy