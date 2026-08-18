L’Amministrazione comunale e il Delegato Provinciale CONI si congratulano con Dallavalle per il bronzo agli Europei di Atletica

A poche ore dalla medaglia conquistata a Birmingham nella serata del 15 agosto, quando Andrea Dallavalle è salito sul podio del salto triplo ai Campionati Europei di Atletica, arrivano per l’atleta piacentino le congratulazioni della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore allo Sport Mario Dadati.

“Questo bronzo europeo, a poco meno di un anno dall’argento mondiale di Tokyo, è l’ennesimo, splendido riconoscimento al lavoro costante che ti ha portato ai vertici nella tua disciplina. Grazie, Andrea, per la nuova, straordinaria emozione che hai regalato all’Italia insieme al tuo compagno Andy Diaz: Piacenza celebra ancora una volta il tuo risultato con orgoglio, ma soprattutto con la consapevolezza che sei un campione. Non solo nel salto triplo, ma nella vita. Ti aspettiamo presto per festeggiare insieme”.

Il messaggio di congratulazioni del Delegato Provinciale CONI, Robert Gionelli, ad Andrea Dallavalle per la medaglia di bronzo conquistata ieri ai Campionati Europei di atletica leggera

“A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, mi complimento con Andrea Dallavalle per l’ennesimo prestigioso risultato conquistato, chiara testimonianza delle straordinarie doti atletiche, dell’encomiabile impegno profuso e della capacità di saper gestire anche i momenti più difficili e impegnativi di un evento agonistico internazionale.

Caro Andrea, grazie per le bellissime e intense emozioni sportive che ci hai regalato, e per aver dato lustro e reso onore ancora una volta al nostro territorio con una grande impresa sportiva. Il tuo impegno, la tua dedizione, il tuo spirito di sacrificio e la tua passione rappresentano un esempio altamente positivo per tantissimi giovani piacentini.

Complimenti e ringraziamenti che rivolgo anche a Ennio Buttò, tuo infaticabile e insostituibile allenatore che condivide con te la gloria dei tuoi straordinari risultati sportivi”

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