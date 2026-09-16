Leon – Piacenza 1-1 Bonseri risponde a Mustacchio: i punti di ritardo dal Chievo sono già 5

Il Piacenza non va oltre l’1-1 a casa del Leon. Serviva una reazione dopo la prova opaca di domenica scorsa al “Garilli” con la Virtus Verona e una reazione c’è stata, ma solo nella prima parte di gara. A Vimercate Franzini non recupera praticamente nessuno tra gli assenti a cui si è aggiunto anche Barba. Bakayoko è in panchina ma non della partita, in campo il tecnico schiera il 4-3-3 con Raffini tra Tremolada e Mustacchio. E’ proprio quest’ultimo uno dei protagonisti. Al 7′ raccoglie un bel lancio dalle retrovie e con il fisico conquista lo spazio per lasciar partire un destro mortifero dal limite dell’area che non lascia scampo a Leto. Gli ospiti hanno una manciata di occasioni per raddoppiare, ma potrebbero essere molte di più se una serie di contropiedi degli emiliani non svanissero sul nascere per l’imprecisione dei passaggi.

Il Leon mette i brividi a Bruno con Camerlenghi nel finale di frazione. E’ solo il preludio al pareggio che arriva al 57′: a seguito di un corner il pallone carambola solla coscia di Milani prima di arrivare dalle parti di Bonseri che insacca. Il Piacenza di fronte agli occhi di Bosov, Paolillo e buona parte della dirigenza fatica a reagire. L’allenatore manda nella mischia Bassanini e Capelli al posto di Tremolada e Raffni. Nonostante le iniziative dei nuovi entrati, in particolar modo Bassanini, diano nuova linfa vitale, il Piace non riesce a trovare il gol vittoria. Il Chievo nel frattempo è a punteggio pieno: i punti di ritardo sono già 5. Domenica i biancorossi sfideranno tra le mura amiche la Real Calepina.

Le formazioni ufficiali

Leon (4-3-3-): Leto, Castelli, Salvi, Galimberti, Lancini, Chiabotto, Seck, Scalmana, Gervasoni, Bonseri, Camarlinghi. All. Sesto

A disposizione: Giunti, Zingone, Redondi, Fiorin, Prodomi, Bolis, Pollio, Bassi, De Cecco. All.: Sesto.

Piacenza (4-3-3): Bruno; Manzi, Ferri, Milani, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Panaioli; Mustacchio, Raffini, Tremolada. A disposizione: Fantoni, Silva, Taugourdeau, Bakayoko, Bagnaschi, Fofana, Trombetta, Bassanini, Capelli

Arbitra Tedesco di Battipaglia, assistenti Palama di Bologna, Fini di Finale Emilia

Primo tempo

Maglia e pantaloncini neri per il Piacenza, maglia completamente bianca per il Leon. Il Piacenza batte il calcio d’inizio

1′ Iniziata a Vimercate.

4′ Tremolada viene messo a terra e c’è un calcio di punizione molto interessante per il Piacenza. Un paio di metri fuori dall’area di rigore. Mustacchio prende la rincorsa, ma centra la barriera.

7′ C’è un bel lancio da dietro, Mustacchio addomestica, si guadagna lo spazia e calcia di destro con potenza ed il pallone si abbassa al momento giusto per il vantaggio biancorosso!

10′ Tremolada prova l’esterno destro per servire Raffini che era solo in area, ma sbaglia il suggerimento.

11′ Occasionissima per il Piacenza. Tremolada arriva al limite dell’area e c’è il colpo di testa di Panaioli: palla fuori di pochissimo.

12′ Ammonito Manzi per un fallo in mezzo al campo. Cartellino giallo assolutamente evitabile.

13′ Primo acuto del Leon: Seck ci prova dalla distanza, Bruno respinge in corner.

15′ Salvi mette a terra Raffini che stava dando via al contropiede biancorosso. Ammonito.

Raffini entra in area da sinistra, la appoggia per Panaioli, ma il suggerimento non arriva al destinatario.

Gervasoni arriva al tiro, c’è la deviazione in corner.

Lancio in verticale per Mustacchio che entra in area da solo, ma c’è il recupero di un difensore che devia in corner. Sugli sviluppi Manzi prova a girarsi, ma era in fuorigioco.

Tremolada guadagna un corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

31′ Gervasoni serve Bonseri in area, ma questi è fortunatamente in fuorigioco.

33′ Altra buona azione del Piacenza con Panaioli che potrebbe provare il mancino, ma decide di servire un compagno. Il passaggio è impreciso.

44′ Altro corner per il Leon Chiabotto la rimette in mezzo, poi c’è contropiede del Piacenza. Tremolada deve servire Mustacchio, ma il pallone è troppo corto.

45′ Camerlenghi prova il tiro dai 25m e palla che esce di pochissimo fuori dalla porta!

Finre primo tempo

Secondo tempo

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni

48′ Subito un tiro cross di Gervasoni, Bruno para agevolmente.

Tremolada si porta al limite dell’area, poi Raffini prova il tiro, ma è tutto troppo macchinoso.

52′ Punizione dal limite per il Leon per fallo di Mustacchio su Camerlenghi. Ci prova Chiabotto: palla che esce alla sinistra di Bruno, ma il portiere del Piacenza dava la sensazione di esserci.

Altro appoggio sbagliato di Tremolada in direzione Mustacchio…

56′ Esce Seck ed entra Bolis

57′ Angolo per il Leon che pareggia. La palla carambola sulla coscia di Milani poi Bonseri insacca. Leon – Piacenza 1-1.

59′ Poledri viene ammonito.

Ammonito Gervasoni

Esce Raffini ed entra Capelli ed esce Tremolada ed entra Bassanini.

Bassanini parte di gran carriera e Chiabotto lo mette giu: cartellino giallo che poteva forse essere anche qualcosa di più.

Esce Chiabotto ed entra Pollio.

Cross di Mustacchio verso il secondo palo, Milani prova a rimetterla in mezzo, ma il pallone esce abbondantemente.

67′ Quinto corner per il Piacenza. Poledri prova il cross, poi il colpo di testa di Panaioli è cortissimo.

Grande cross di Mustacchio da sinistra, Bassanini ci arriva con un attimo di ritardo: palla sul fondo

74′ Esce Panaioli, entra Trombetta

Bassanini protegge il pallone poi viene messo a terra. Punizione 15 metri fuori dall’area. Mustacchio finta, rientra, poi la mette in mezzo. Manzi prova il tiro al volo: pallone parecchio fuori misura.

Bassanini prova il cross sul secondo palo: palla troppo lunga.

Trombetta entra in area da sinistra, Bassanini serve Putzolu che prova il tiro: palla in corner.

Girata al volo di Mustacchio rinviata dalla difesa.

3 minuti di recupero. Corner per il Piacenza. Mustacchio la mette in mezzo, poi Trombetta tocca indietro per Poledri: palla sul fondo.

