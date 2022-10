Dopo un’ottimo percorso in Supercoppa contro Crema, Vigevano e Livorno, la Bakery Piacenza inizia il suo viaggio in campionato contro la Goldengas Senigallia. La formazione biancorossa è tutta nuova rispetto a qualche mese fa, ma non per questo meno ambiziosa. Coach Del Re ha espresso il desiderio di voler entrare tra le prime 8, per cui la prima contro i marchigiani ha subito il sapore di un match decisivo. I valori in campo si equivalgono. Palla a due al PalaBakery alle ore 18:00.

Le parole di coach Del Re alla vigilia del match