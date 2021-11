Manifestazione No Green Pass a Milano, anche un piacentino tra gli arrestati

Anche un piacentino tra gli arrestati di ieri alla manifestazione No Green Pass che si è svolta a Milano.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato 91 persone, arrestandone tre e denunciandone al momento due al termine della manifestazione No Green pass di ieri, a Milano, in cui un gruppo di manifestanti è entrato in piazza Duomo nonostante i divieti.

Gli arrestati sono un 18enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo, il 38enne piacentino, con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza e minacce, e un 30enne milanese (con precedenti), per resistenza e lesioni a un funzionario di Polizia in piazza Duomo.

Il primo pomeriggio – ricostruisce la Questura di Milano – è stato caratterizzato dalla manifestazione in forma statica in piazza Sempione, preavvisata alla Questura da ‘Children’s Health Defense Europe’, cui ha partecipato Robert F. Kennedy Jr., con una presenza di circa 4mila persone. Verso le ore 17, al termine della manifestazione dell’Arco della Pace, numerose persone si sono spostate, in forma non organizzata, in piazza Duomo monitorate dal dispositivo della Questura che ha isolato coloro che intendevano partire per l’ennesimo corteo. Nel frattempo, alcune centinaia di manifestanti in piazza Fontana sono state contenute dai contingenti delle forze dell’ordine fino al loro deflusso che non ha provocato ricadute negative.