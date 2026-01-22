Manutenzione straordinaria delle strade, dalla Provincia un bando da 35 milioni di euro

Un solo bando per quattro anni di manutenzioni straordinarie: la Provincia di Piacenza ha indetto la procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali per il prossimo quadriennio, 2026-2029.

Si tratta di quasi 35 milioni di opere che l’Ente di Corso Garibaldi prevede di realizzare nei prossimi 4 anni sulla base dei programmi in essere e già finanziati dallo Stato. Nello specifico si tratta di fondi destinati alle manutenzioni straordinarie di strade e ponti che, per quanto insufficienti rispetto a tutte le attuali necessità della rete infrastrutturale del territorio della provincia di Piacenza, consentiranno tuttavia una prima risposta alle criticità in essere.

Attraverso questa procedura prevista dalla normativa vigente, la Provincia sceglie di dotarsi di uno strumento, l’Accordo quadro, che nel quadriennio le consentirà di “farsi trovare pronta” per l’affidamento degli appalti di interventi di manutenzione straordinaria, riducendo i costi e i tempi legati ai singoli bandi o alle singole selezioni per ogni opera. Tanto in caso di opere prevedibili, ancor più in caso di opere imprevedibili (emergenze).

In proposito si ricorda che il patrimonio dei manufatti in gestione alla Provincia di Piacenza è variegato sia per tipologia costruttiva sia per anno di costruzione e circa l’80% ha raggiunto o addirittura superato la sua “vita utile”.

All’interno dei 405 manufatti di proprietà della provincia trovano spazio anche strutture “rilevanti”, che si trovano situate lungo il fondovalle (Trebbia, Tidone, Arda, Nure, ecc.) le quali sono da considerarsi prioritarie, essendo di dimensioni in taluni casi consistenti, ed essendo poste su itinerari molto trafficati. Inoltre, su alcune strade provinciali, prevalentemente in collina e montagna, sono attualmente in vigore limiti di transito a pieno carico per 3,5, 7, 10, 24 o 33 tonnellate, a causa del degrado in corso.

Nei prossimi anni si rende pertanto necessario realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria con lo scopo di prolungare la vita utile dei manufatti di altri 10-15 anni. Una previsione che necessiterà comunque della continua osservazione e del costante monitoraggio dello stato di evoluzione dei ponti e delle loro condizioni.

In questo contesto, la formula dell’Accordo Quadro con unico operatore economico è quella che meglio si presta, in quanto consente di affidare i futuri interventi in un lasso temporale molto ristretto rispetto alla data di pianificazione e/o progettazione. All’affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali.

Il bando per la procedura aperta (che contiene una serie di requisiti) è stato pubblicato lo scorso 24 dicembre. Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 9.00 del 16 febbraio 2026 (maggiori informazioni sul sito internet della Provincia di Piacenza alla sezione Amministrazione Trasparente).

