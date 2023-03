Manutenzione straordinaria, divieti di circolazione e di sosta in strada Dossarelli

Si comunica che, per garantire l’esecuzione in sicurezza di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 8 di stamani, martedì 7 marzo alle ore 18 di venerdì 24 marzo, in strada Dossarelli, nel tratto compreso tra gli incroci con via Portapuglia e con via Orsi, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, per consentire la sosta di una betonpompa, dalle ore 7.30 alle 17.30 di domani, mercoledì 8 marzo, in via Gioia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via della Ferma e quello con via Gregorio X, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e di circolazione (dall’osservanza di quest’ultimo sono però esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere il tratto interessato con la massima cautela in entrambe le direzioni).