Matteo Salvini ospite alla Festa della Zucca della Lega, il 27 ottobre a Castel San Giovanni – AUDIO

Matteo Salvini sarà ospite venerdì 27 ottobre alla tradizionale Festa della Zucca organizzata dalla Lega, quest’anno a Castel San Giovanni, precisamente al Palacastello. Oltre a Salvini saranno presenti altri esponenti della Lega: Massimiliano Romeo (capogruppo in Senato), Riccardo Molinari (capogruppo alla Camera) e Marco Zanni (capogruppo al Parlamento Europeo). Saranno protagonisti di una tavola rotonda che sarà moderata dal giornalista e conduttore di Mediaset, Mario Giordano.

Alle 19 apriranno gli stand gastronomici, alle 20 i saluti iniziali di Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega e poi alle 20,30 inizierà l’incontro con Romeo, Molinari e Zanni, moderato da Giordano che alle 21,15 intervisterà Salvini.

“Si parlerà della situazione politica attuale e futura, sarà protagonista la buona politica, quella concreta, quella che interessa davvero ai cittadini”, commenta Matteo Rancan, segretario regionale e capogruppo in consiglio regionale.

“Parleremo di temi importanti, e avere ospite Matteo Salvini è un segnale significativo per tutto il territorio piacentino ma anche per la nostra regione. Sarà un’occasione per dialogare con la gente, ma sarà anche una festa a tutti gli effetti, a base di buona cucina e di buona musica. Un’occasione per parlare in serenità di temi che coinvolgono direttamente il nostro Paese in questo momento storico così delicato e così particolare”.

La Festa della Zucca è sempre stata in Val Tidone, quest’anno la Lega ha scelto Castel San Giovanni non a caso. “E’ un comune importante, un comune dove si andrà a votare nella prossima primavera: da questo punto di vista si tratta di un investimento su un territorio dove amministriamo da tanto tempo e dove vorremmo continuare ad amministrare bene. Sicuramente una scelta che dimostra come vorremmo investire su Castel San Giovanni sempre di più, anche nel futuro”.