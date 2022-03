Maurizio Botti, candidato Sindaco con Piacenza Rinasce: “Civica che proviene dalle piazze, dalla protesta contro il Green Pass. Abbiamo idee di rinnovamento”. Il medico a Radio Sound ha parlato della lista creata per le prossime elezioni Comunali a Piacenza.

L’obiettivo principale è farci sentire – spiega Botti – e poi vedere quanto la città risponde a una lista che proviene dalle piazze, dalla protesta contro il Green Pass e che ha idee di rinnovamento. Passare i nostri sabati a protestare è sicuramente utile ma forse non basta più. Infatti dobbiamo passare a una fase dove ci assumiamo delle responsabilità. Questo è quello che abbiamo deciso assieme, per ora con persone che non provengono dalla politica e si sono conosciute in questi due anni nelle piazze.

La richiesta di entrare in politica è arrivata dai cittadini?

Sì. Siamo stati in tanti ad avere questa idea. L’iniziativa è nata già l’anno scorso in autunno e poi si è evoluta. Parlando con le persone noto un’accoglienza positiva rispetto alla lista, ma non ho nessuno strumento per quantificare quello che potrebbe essere il nostro peso. Comunque ci basterebbe entrare in consiglio per dare una visione delle cose diversa da quella tutta omologata che c’è stata fino adesso.

Gli elettori sono sempre più distanti dalla politica e non solo a Piacenza

Questa è una delle motivazioni che ci ha spinto a costituire questa civica. Ci siamo confrontati chiedendoci chi avremmo votato alle prossime comunali e non siamo riusciti a trovare una risposta. Proprio per non entrare anche noi nel calderone dell’astensionismo abbiamo deciso di fare la lista almeno noi sapremo chi votare. Come convincere i delusi? Parlando con le persone e mettendoci la faccia. In particolare cercando di essere sinceri nella nostra proposta e quindi convincenti. Spiegando anche che il voto è un diritto e un’opportunità. Chi non vota praticamente sostiene, tra virgolette, i soliti noti. Quelli che hanno lasciato andare malamente la città soprattutto negli ultimi 10 anni.

Maurizio Botti, candidato Sindaco con Piacenza Rinasce

I candidati Sindaci per ora annunciati alle prossime Comunali di Piacenza sono: Patrizia Barbieri per il centrodestra, Stefano Cugini per Alternativa per Piacenza, Katia Tarasconi per il centrosinistra e il medico Maurizio Botti con la civica Piacenza Rinasce.