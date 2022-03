Katia Tarasconi, candidata sindaco del centrosinistra: “E’ importante che tutti si sentano partecipi di quello che avviene in città” – AUDIO

Katia Tarasconi, candidata sindaco del centrosinistra è stata ospite a Radio Sound dopo l’ufficialità arrivata dall’incontro con i rappresentanti dei partiti della coalizione di centrosinistra.

Faremo proposte che saranno condivise e frutto di un percorso. E’ chiaro che se mi si chiede la mia immagine di Piacenza è quella di una città accogliente con comunità. Inoltre con luoghi di aggregazione dove sia facile spostarsi, dove la qualità dell’aria migliori un pochino. Una città viva, insomma e un po’ più colorata rispetto a oggi.

Dopo gli ultimi fatti di cronaca c’è il rischio di vedere sempre più cittadini rinunciare al voto. Come fare per riaccendere la passione politica?

Bisogna essere in grado di ascoltare. L’elettore deve rendersi conto che può fare una magia. Infatti nel momento in cui entra in quella cabina elettorale può scegliere il destino della sua comunità e città. Il dialogo con gli elettori è sempre bello, anche con chi la pensa diversamente da te.

Perché l’elettore dovrebbe scegliere Katia Tarasconi e il centrosinistra?

Perché crede in quello che abbiamo rappresentato e ho cercato di fare in questi anni. Lo slogan della campagna elettorale delle elezioni regionali era “Una di Noi” e non è banale. Per me quel “Noi” è importante perché tutti possano sentirsi partecipi di quello che avviene in città. Spero che i cittadini riconoscano il valore di una squadra perché nessuno fa niente da solo e la mia intenzione è quella di avere tante persone attorno, soprattutto più brave di me su alcuni temi importanti per Piacenza e il suo futuro.

Katia Tarasconi, candidata sindaco del centrosinistra – AUDIO

Gli altri candidati sindaci per ora annunciati sono: Patrizia Barbieri per il centrodestra, Stefano Cugini per Alternativa per Piacenza e il medico Maurizio Botti con la civica Piacenza Rinasce.