Menopausa e cuore, successo per l’open day: “Informazione e prevenzione”. Ecco la futuristica capsula della salute – AUDIO

Dopo il successo dello scorso anno torna anche per il 2025 Menopausa e cuore l’iniziativa organizzata da Azienda Usl di Piacenza, Progetto Vita, Federfarma in collaborazione di Anpas e dedicata alle donne dai 45 ai 65 anni che si svolgerà nella sede della Croce Bianca, in via Emilia Parmense 19. Ospite della mattina anche la cantante Marina Fiordaliso, da sempre impegnata nella sensibilizzazione sui temi della salute al femminile.

Le partecipanti all’open day con appuntamenti su prenotazione (i 100 posti messi a disposizione sono già stati tutti prenotati) hanno avuto la possibilità di approfondire diversi temi con un team multidisciplinare di professioniste tutte al femminile tra cardiologhe, ginecologhe, ostetriche, nutrizioniste, infermiere e farmaciste a creare un percorso di valutazione per le donne in questa delicata fase della vita per dare loro indicazioni e strumenti per viverla al meglio fisicamente e psicologicamente.

“L’obiettivo della giornata di oggi è di fare soprattutto informazione e prevenzione. La menopausa, che è appunto l’argomento centrale di questa mattinata, è un evento fisiologico, è un evento che accade a tutte le donne, ma è un evento nei confronti del quale le donne hanno bisogno di avere informazione, di sapere, di conoscere a cosa vanno incontro, quali sono i loro fattori di rischio, quali sono le norme, soprattutto comportamentali, e gli stili di vita che devono mettere in atto”, commenta Renza Bonini, direttore di Ostetricia e Ginecologia.

Con la menopausa viene meno un ombrello

“Con la menopausa ci viene meno un ombrello, che sono gli estrogeni. Gli estrogeni, fino alla menopausa, proteggono le donne dal rischio cardiovascolare e dalle patologie metaboliche. Con la menopausa viene meno questa protezione, pertanto il rischio cardiovascolare delle donne si eguaglia a quello degli uomini. Quindi rischio di ipertensione, rischio di ictus, rischio di patologie cardiologiche e rischio anche di malattie metaboliche“.

“Infatti, con la menopausa rallenta il metabolismo, pertanto maggior rischio di incremento ponderale; quindi, da qui la necessità di adottare dei corretti stili di vita, un po’ di movimento: 20 minuti, mezz’ora, se possibile tutti i giorni. Alimentazione corretta, quindi frutta, verdura, dieta mediterranea. Evitiamo intingoli, evitiamo grassi, riduciamo le carni rosse, togliamo gli alcolici, vogliamoci bene”.

La capsula

Novità di quest’anno è che nella giornata i presenti hanno potuto effettuare una valutazione con completa del rischio cardiovascolare con “Capsula”, una sofisticata tecnologia di diagnosi con intelligenza artificiale messa a disposizione per la giornata dall’associazione Progetto Vita, nell’ottica di una progettualità futura. Capsula è il primo servizio fisico-digitale che soddisfa il bisogno delle persone di prendersi cura di sé. In soli 8 minuti gli utenti possono sottoporsi in totale autonomia a una serie di misurazioni inerenti i propri stili di vita e la propria salute. Lo spiega Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas.

“Abbiamo qui presente anche questo dispositivo dotato di intelligenza artificiale tra i primissimi nel nostro contesto. Un approccio diverso probabilmente alla prevenzione, anche un po’ giocoso perché chiaramente non tutti i giorni capita di poter sedersi all’interno di una capsula dotata di intelligenza artificiale che sviluppa diversi parametri e soprattutto refertati dai professionisti dell’azienda sanitaria”.

Un 8 marzo speciale

“Siamo contenti che l’Ausl di Piacenza con Progetto Vita e con diversi professionisti piacentini abbiano deciso di cogliere questa occasione che per noi è importante e ovviamente è gestita da loro all’interno di questi locali, ma in realtà noi riteniamo che sia un primo passo per future collaborazioni. Una giornata di prevenzione legata all’8 marzo, la festa che tutti conosciamo ed è giusto onorarla in questo modo”.

“Un 8 marzo particolare, un grazie principalmente oggi alle nostre volontarie, circa una ventina sono impegnate a accogliere le persone, le donne, che sono circa oltre un centinaio. Ci dispiace perché le richieste erano talmente superiori che non siamo riusciti a coglierle per avere una gestione corretta della del servizio”.