Migone, Venditti e Pucci: grandi artisti a Piazza Grande Tour dal 9 all’11 settembre. Si parte giovedì 9 settembre a Podenzano con la comicità di Paolo Migone in Piazza Nuova. L’inizio dello spettacolo gratuito è fissato per le ore 21:30. Forte di un’esperienza teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul palco Paolo Migone ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini. In particolare rievocandole con l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto.

​Attore, regista e autore teatrale e televisivo, l’artista usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili. Il tutto sempre con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei e alla realtà del suo tempo.

Straordinarie serate a Villa Braghieri Castel San Giovanni

Venerdì 10 settembre a Villa Braghieri Castel San Giovanni alle 21 30 è in programma il concerto “Unplugged Special 2021” di Antonello Venditti. In scaletta il noto cantautore romano propone i pezzi più noti del suo repertorio degli anni 70 come Sotto il segno dei pesci, Bomba o non bomba che racconta una vicenda vissuta con l’amico Francesco de Gregori e Sara. Spazio anche ai successi degli anni 80 con e Piero e Cinzia, dove viene citato lo storico concerto di Bob Marley a San Siro del 1980, Giulio Cesare e la celebre Ci vorrebbe un amico.

Nel concerto Antonello Venditti tocca anche la parte più intima della sua carriera. Lo fa grazie a brani come Compagno di scuola e Lilly dove il cantautore parla apertamente del dramma legato all’eroina. Invece il finale è una carrellata di successi cantati con il pubblico: Amici mai, Alta marea e nei bis la toccante Ricordati di me.

Sabato 11 settembre, sempre a Villa Braghieri Castel San Giovanni alle 21 30 arriva la comicità del volto storico di Colorado Cafè Andrea Pucci.

Pucci è un cabarettista, monologhista nonché presentatore ed animatore delle notti milanesi, attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche.

Programma spettacoli Piazza Grande Tour

Sito ufficiale dove trovare tutte le informazioni sulla manifestazione che propone musica dal vivo e cabaret d’autore con grandi artisti organizzati da HPI Event.